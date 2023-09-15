НАТО отправил самый большой дрон в мире к границе РФ: зачем это понадобилось

Войска Североатлантического Альянса теперь могут следить за Россией в северной части Европы благодаря новому члену — Финляндии.

Американский стратегический дрон RQ-4D Phoenix 13 сентября впервые пролетел вдоль границы Финляндии с Россией, собирая разведывательную информацию. Пресс-служба НАТО признала это на официальном сайте в четверг, 14 сентября.

RQ-4D Phoenix пролетел на большой высоте над территориями союзников и в международном воздушном пространстве, собирая данные, необходимые Альянсу "для поддержки коллективного сдерживания и обороны". При этом беспилотник-разведчик впервые оказался на территории нового члена военно-политического блока — Финляндии, которая граничит с Россией.

Операцию организовали в связи с тем, что ВВС НАТО продолжают активизировать свою разведку на восточных границах Альянса после полномасштабной войны России против Украины. С 2022 года парк дронов НАТО для наземного наблюдения выполнил несколько миссий на восточном фланге Североатлантического союза, преимущественно в Черноморском регионе. Полет 13 сентября также помог операторам NAGSF ознакомиться с новой местностью.

Что известно о беспилотнике RQ-4D Phoenix

Дистанционно пилотируемый самолет RQ-4D, получивший прозвище "Феникс", является одним из самых совершенных в мире дронов, обеспечивающих разведку, наблюдение и рекогносцировку на обширной территории. Самолеты, принадлежащие и эксплуатируемые НАТО, базируются в Сигонелле, Италия, и могут находиться в воздухе более 30 часов за раз. Данные наблюдения и разведки, собранные самолетом и проанализированные экспертами NAGSF, предоставляются всем союзникам для информирования процессов принятия решений Североатлантического союза.

Технические характеристики дрона RQ-4D Phoenix

тип — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат;

функции — сверхвысотная и сверхдальняя аэроразведка, наблюдение и рекогносцировка;

производитель —Teledyne Ryan Aeronautical (США);

взлетный вес — 15 т;

двигатель — Rolls Royce North America AE 3007H;

скорость — до 575 км/ч

максимальная продолжительность полета — 32 ч (без дозаправки).

Отметим, что RQ-4D Phoenix является самым большим по размерам и массе серийным БПЛА в мире.

Напомним, 5 сентября стало известно, что военный беспилотник США RQ-4 Global Hawk снова следил за РФ из Черного моря. Американский БПЛА 12 часов кружил над водами Черного моря в 140 км от Крыма спустя неделю после того, как его отогнали российские истребители.

Несколько ранее, 19 июля, россияне заметили в Черном море уже морской дрон SeaTrac Systems SP48 из США. Дрон-разведчик якобы сопровождали еще и патрульный самолет Р-72 ВМС Турции и шесть неизвестных БПЛА, пишут российские медиа.