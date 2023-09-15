"Обманули пользователей": прокуратура обвинила Google в тайной слежке

По версии следствия, компания различными способами шпионила за владельцами гаджетов даже после отключения функции "История местоположения".

В США против Google подал иск генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, который обвиняет компанию в отслеживании местонахождения пользователей без их ведома и согласия. Об этом сообщает The Guardian.

Прокурор пришел к выводу, что компания ввела в заблуждение пользователей, убедив, что они имеют больше контроля над информацией о своем местонахождении, чем на самом деле.

"Наше расследование показало, что компания Google говорила своим пользователям, что она больше не будет отслеживать их местонахождение, если они откажутся от этого, но делала обратное и продолжала отслеживать передвижения своих пользователей ради собственной коммерческой выгоды. Это неприемлемо, и мы привлекаем Google к ответственности", — говорится в заявлении Бонта.

Как утверждают в Офисе генпрокурора, Google не признает никакой вины в рамках урегулирования, однако компания согласилась выплатить 93 млн долларов компенсации.

Также генпрокурор отметил, что Google "обманывала пользователей относительно их возможности отказаться от рекламы, ориентированной на их местонахождение". Ведь, по их словам, после отключения функции "История расположения" компания продолжала следить за пользователями другими способами, в частности, за их активностью в сети и приложениях.

Напомним, что 10 августа Google начал закрывать для подсанкционных компаний из РФ продукты Workspace — почту, "Google Документы", "Google Диск" и другие . В результате те компании, которые не скопировали свои рабочие документы и деловую переписку на другие ресурсы, потеряли важную информацию.