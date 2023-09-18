Специалист по аэроразведке ВСУ назвал стоимость разработки боевого дрона в Украине

Большое количество производителей, как отметил офицер ВСУ, вынуждено "обманывать государство, закладывая чуть более высокую стоимость на производство беспилотников".

Разработка боевого дрона стоит от 500 тысяч до миллиона долларов. Об этом заявил специалист по аэроразведке Юрий Касьянов в эфире Украинского радио.

Он рассказал, что бойцы, которые непосредственно применяют БПЛА против российских захватчиков, уже используют системный подход к дронам. По его словам, чиновники в Украине, некоторые фирмы и предприятия, которые принимают решение о приобретении беспилотников для ВСУ, иногда вообще не способны понимать, что нужно, в каких объемах и за какую стоимость.

"Здесь у нас нет надлежащей коммуникации", — пояснил он.

Касьянов отметил, что создание авиасудна "средней руки" может стоить 1,5-2 миллиона долларов. Большое количество производителей, как отметил офицер ВСУ, тоже вынуждено "обманывать государство, закладывая чуть более высокую стоимость на производство беспилотников". Таким образом разработчики компенсируют создание изделия. По его мнению, уже длительное время нужны изменения, переход к свободному рынку.

Валерий Яковенко, соучредитель проекта Drone.ua, отметил, что все молодые инженерные компании, которые сейчас создают робототехнику и оборудование, могут производить действительно инновационные устройства. Государственное предприятие "Антонов" может помочь масштабировать соответствующие производственные мощности. Яковенко подчеркнул, что Украина уже сумела получить значительные результаты и достигла успехов в производстве морских дронов.

"Это направление уникальное для мирового использования оборудования", — сообщил он.

Яковенко отметил, что ни одно государство в мире не предоставляло других примеров по такой технике, если рассматривать образцы для обороны акватории. Роботизированный флот — результат того, что украинские инженеры способны создавать инновационные устройства и технологии, которые никто в мире до этого не создавал.

Напомним, 18 сентября стало известно, что дроны установили новый рекорд по уничтожению техники войск РФ. Кроме пушек, в результате атаки украинских дронов российские военные не досчитались 41 танка, двух РСЗО и 159 человек личного состава.