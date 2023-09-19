"Это новый этап войны": в Украине создают "армию РЭБ" по стандартам НАТО, — Федоров

В 2023 году украинцы увеличили производство БПЛА, но военные не могут эффективно применять их против России без средств РЭБ.

В Украине создадут "Армию РЭБ", которая покажет свою эффективность уже в 2024 году. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в интервью Forbes, которое было опубликовано в понедельник, 18 сентября.

"Если в этом году мы делали "Армию дронов", то в следующем сделаем "Армию РЭБа", — сказал политик.

По словам Михаила Федорова, "Армия РЭБа" будет функционировать также, как и предыдущий проект. На первом этапе в министерстве будут встречаться со всеми производителями, после этого — исследовать потребности Вооруженных сил Украины и на основе этого создавать доктрину применения систем радиоэлектронной борьбы, внедряя стандарты НАТО.

"У россиян становится больше дронов и РЭБ. Это новый этап войны", — подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме того профильное министерство не собирается закрывать проект "Армия дронов", который помогает обеспечить Вооруженные силы Украины беспилотниками отечественного производства. Федоров объяснил, что масштабирование БПЛА без противодействия РЭБ и без собственного РЭБа не будет давать такого результата.

Сейчас около 90 украинских компаний уже производят более 100 дронов в месяц. Всего на рынке около 230 производителей. А на следующий год министерство под командованием Михаила Федорова поставило перед собой новую задачу: обеспечить полностью все силы обороны, достаточным количеством беспилотных летательных аппаратов.

"В 2023-м мы увеличили производство дронов в 120-140 раз. Однако это не значит, что мы — супер. Это значит, что было мало", — резюмировал Михаил Федоров.

Напомним, несколько ранее специалист по аэроразведке Юрий Касьянов назвал стоимость разработки боевого дрона в Украине. Большое количество производителей, как отметил офицер ВСУ, вынуждено "обманывать государство, закладывая чуть более высокую стоимость на производство беспилотников".

3 сентября тогда еще действующий министр обороны Украины Михаил Резников заявил о том, что ВПК Украины резко увеличит производство дронов. Политик заверил, что украинские предприятия будут выпускать воздушные и надводные беспилотники. Запуск производства по новым правилам занял почти год.