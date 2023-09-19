"Помогал и помогает": в Минцифры оправдали Илона Маска после скандала со Starlink

Вице-премьер-министр Михаил Федоров напомнил, что Илон Маск в свое время передал Украине большую партию систем связи, жизненно необходимых ВСУ.

Илон Маск делал наибольший вклад в будущую победу Украины, а военные на фронте фактически не смогли вы вести контрнаступление без Starlink. Такое мнение выразил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в интервью Forbes, которое было опубликовано в понедельник, 18 сентября.

Глава профильного министерства объяснил, что сейчас никто не берется прогнозировать, как бы развивались боевые действия на фронте без спутникового интернета. Ведь у военных практически нет сети 4G и 3G, а радиосвязь через рации перехватывается россиянами быстро.

"Так мы бы и жили, если бы не Маск. (Он, — ред.) помогал и помогает. Когда нужно было, он сделал необходимые шаги", — сказал журналистам Михаил Федоров.

Он напомнил, что Starlink не так просто купить в масштабе. При этом Минцифры привезло около 42 тысяч единиц таких станций. В основном они обеспечивают нужды военных. Также политик подчеркнул, что Украина должна быть готова к таким рискам, как внезапное прекращение помощи от одного из партнеров.

Маск попал в скандал из-за отключения Starlink в Украине: что об этом известно

7 сентября появилась информация о том, что инженеры Илона Маска в 2022 году сорвали атаку ВСУ морскими дронами возле побережья Крыма. А отдал такой тайный приказ сам миллиардер. По словам журналистов, он был под впечатлением после разговора с российским руководством и крайне опасался, что после атак на Крым Россия ответит ядерным ударом.

На следующий день, 8 сентября, Маск отреагировал на обвинения о срыве атаки дронов на российский флот в Крыму. По его словам, регионы Starlink, о которых идет речь, не были активированы. Бизнесмен также подтвердил, что от украинских государственных ведомств ему поступил экстренный запрос с просьбой активировать Starlink на всей маршрутной сети до временно оккупированного Севастополя.

"Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта", — сказал он.

10 сентября Илон Маск заявил в социальной сети Х (бывший Twitter), что не считает себя предателем из-за отключения системы Starlink в районе Крыма. Он добавил, что является гражданином США и имеет только американский паспорт. А США не объявляли войну России.

После этого сенатор из Демократической партии США и член Комитета по вооруженным силам Элизабет Уоррен потребовала расследовать деятельность Илона Маска в связи с "украинским инцидентом" в 2022 году. Уоррен заявила, что нужно выяснить, действительно ли миллиардер способен влиять на внешнюю политику правительства США. Также стоит понять, есть ли у чиновников инструменты, чтобы на него повлиять.

В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената и член Демократической партии США Джек Рид отметил, что Маск действительно сделал космос более доступным, но при этом он слишком приблизился к вопросам национальной безопасности.

13 сентября Маск озвучил новую версию отключения Starlink в Крыму. Основатель SpaceX обвинил Украину в том, что власти не предупредили его о военной операции заранее, но потребовали срочно включить интернет посреди ночи.

"Причина, по которой он (спутниковый интернет, — ред.) был выключен, в действительности первоначально была в том, что США ввели санкции против России. Они включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение. Если бы у меня был прямой указ включить систему от президента США, я бы сделал это, но такого указа не поступало", — сказал бизнесмен.

В этот же день стало известно, что американский миллиардер Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине. Биограф Маска уточнил, что речь идет о той части спутников Starlink, которые используются ВСУ, и что таким образом предприниматель снял с себя ответственность за границы и правила использования технологии. Также Илон Маск решил добавить в "пакет услуг" особые опции для военных.