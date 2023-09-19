Военные США хотят получить ранцы с системами РЭБ: будут защищать от дронов и искать цели

Первый прототип планируют создать уже через 9 месяцев, а сам проект оценивается в $1,5 миллиона.

Армия США хочет получить компактный модуль радиоэлектронной борьбы для пехотинцев и выбрала для этого компанию Mastodon Design, которой выделила $1,5 млн для создания прототипа будущей системы. Об этом сообщает портал Defense News.

Переносной комплект Terrestrial Layer System-Brigade (TLS-BCT) помещающийся в рюкзаке планируется создать гораздо меньшим по размеру, чем стандартный модуль TLS-BCT, который будет устанавливаться на боевых машинах Stryker, но при этом сделать его еще мощнее для использования более крупными формированиями, включая дивизии и корпуса. Программа создания рабочего прототипа запланирована на девять месяцев, после чего начнется промышленное производство самой системы.

"Новый комплекс должен быть совместным и открытым системным подходом, который дает гибкость и эффективность пехоте, необходимые для борьбы с высокоадаптивными угрозами типа дронов и помогать в наведении на цели", — завил изданию Кеннет Стрейер, менеджер проекта по электронной войне и кибербезопасности компании-производителя.

Как отмечает Defense News, американская армия сейчас активно инвестирует в различные средства электронной войны и средства управления электромагнитным спектром. Контракты на различные семейства систем TLS на данный момент составляют десятки миллионов долларов.

Нью-йоркская компания Mastodon Design является частью компании CACI International, специализирующейся на информационных технологиях. В минувшем году CACI получила $4,3 миллиарда доходов, связанных с обороной, что позволило ей занять 27-е место в списке "100 лучших" крупнейших оборонных подрядчиков мира.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине уже создали РЭБ-рюкзак Kvertus для военных. Оборудование успешно прошло испытания и первые экземпляры уже передали украинским военным в зону боевых действий.

Так же в Украине в Украине создают "армию РЭБ" по стандартам НАТО. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, "Армия РЭБ" будет функционировать также, как и "Армия дронов". На начальном этапе в министерстве будут общаться и рассматривать предложения различных украинских производителей, а так же проанализируют потребности Вооруженных сил Украины. На основе полученных результатов создадут доктрину применения систем радиоэлектронной борьбы, внедряя стандарты НАТО.