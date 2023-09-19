На фронте уже 50 штук: создатель объяснил, чем наземные дроны "Медоед" лучше БПЛА (видео)

Беспилотник несет большое количество взрывчатки, имеет хорошую проходимость и успешно передвигается по песку, чтобы подрывать российскую технику, укрепления и опорные пункты.

В зоне боевых действий в Украине уже сейчас работают 50 наземных дронов-камикадзе "Медоед" (Ratel), которые дополняют артиллерию, а также помогают сохранить жизнь военным. Об этом рассказал разработчик наземных дронов Тарас Остапчук в интервью, которое опубликовало ІТ-сообщество DOU на своем YouTube канале в понедельник, 18 сентября.

Он объяснил, что в декабре 2022 года его команда начала работать над идеей создать наземный дрон. Всего сделали три версии наземного беспилотника, и последняя из них уже прошла испытания в марте 2023 года и стала с апреля на серийное производство. На данный момент выпустили уже "Медоед", которых выпустили уже 60 единиц.

"Идея создать "Медоеда" пришла из моего военного опыта. Я (работал, — ред.) в разведке БПЛА. И там дроны несут от 1 до 1,5 килограммов взрывчатки. "Медоед" несет в разы больше и достаточно эффективно работает на поле боя", — рассказал Тарас Остапчук журналистам.

Почему команда начала работу с наземными беспилотниками

Тарас Остапчук отмечает, что в ВСУ работал с беспилотными летательными аппаратами и на практике убедился, что у них ограниченный потенциал. Они могут нести обычно ограниченную полезную нагрузку, в то время как наземный дрон несет от 35 до 40 килограммов и имеет расширенную зону ответственности. Так, "на прицеле" у "Медоеда" — подрыв техники и опорных пунктов оккупантов, зданий их баз, а также окопов и блиндажей.

"Военные оценивают работу наших дронов положительно. Беспилотники — это новый альтернативный вид техники, который помогает артиллерии и спасает жизни людей. Оператор при использовании нашего дрона находится в укрытии. Расстояние до цели может быть от 1 до 6 километров", — рассказал Остапчук.

Он также добавил, что команда разработчиков не остановится на достигнутом. Она уже занялась разработкой логистического дрона, который будет подвозить боекомплект и вывозить с поля боя раненых и погибших.

Технические характеристики дрона "Медоед"

тип — наземная роботизированная платформа;

функция — уничтожение техники и личного состава врага;

мотор — бесшумный электромотор;

рабочая дистанция — до 5 км;

вид полезной нагрузки — противопехотные мины калибра 120-мм;

масса полезной нагрузки — 40 кг.

Робот-камикадзе Ratel ловкий. Он может преодолевать препятствия высотой 25 см. Кроме того, он имеет хорошую проходимость. Успешно передвигается по песку.

Напомним, в конце августа мы писали о том, что у ВСУ на фронте появился наземный дрон "Каракурт". Украинские военные уже используют колесный беспилотник для подрыва позиций и техники, разведки, минирования и подвоза боекомплекта на позиции. Дрон назвали в честь самого ядовитого паука, который встречается в Украине — каракурта. Разработчики объяснили, что их дрон, как и это насекомое, может быстро передвигаться по пересеченной местности и "доставать оккупантов из нор".

А в феврале 2023 года прессе показали "наземный" дрон-камикадзе, вмещающий 200 кг взрывчатки. Роман Боринец и Владимир Муссур откликнулись на просьбы знакомых украинских военных и разработали эффективное средство для перевозки грузов в боевых условиях: боекомплектов, воды, продуктов и тому подобного. Волонтеры собрали роботизированную платформу на четырех колесах от мотоцикла, оснащенную камерой ночного видения и системой дистанционного управления. Рулить помогает привод от гаражных ворот, автономность же обеспечивают аккумуляторы от электровелосипедов.