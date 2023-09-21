Разведчик, штурмовик и артиллерист: украинский робот Ironclad показал, что умеет (видео)

Беспилотная платформа "Ironclad" создана специально для выполнения боевых задач в экстремальных климатических условиях.

Беспилотный робот Ironclad от украинской компании Roboneers испытали в боевых условиях на передовой. Об этом написал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook в четверг, 21 сентября.

Ironclad ("Железный рыцарь") — роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задачи на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и обеспечивать военных огневой поддержкой. Машина развивает скорость до 20 километров, оборудована тепловизионной камерой и боевой турелью Сабля М2. Также имеет бронированный панцирь, который защищает от стрелкового оружия. Управлять Ironclad можно дистанционно — с безопасного места.

Первый образец был создан в 2018 году. Его внешний вид далек от того, как он выглядит сейчас. Современная версия получила более массивные колеса, скругленный корпус, боевой модуль и место для груза. Глава Минцифры считает продукт от отечественных инженеров из Roboneers революционным, ведь он кардинально меняет способ ведения войны и помогает сохранить самое ценное — жизнь военных.

Так выглядел первый наземный беспилотник Ironclad

А в конце июня 2021 года наземного робота показали на выставке "Зброя та безпека-2021". Разработчики подчеркнули, что "Ironclad" был создан специально для выполнения задач в экстремальных климатических условиях. Комплекс был оснащен дистанционно управляемым боевым модулем "Сабля" с универсальной базой для установки пулеметов различного типа. Сам комплекс мог работать как отдельная единица, так и интегрироваться с различными системами разведки, беспилотными системами и техникой.

А в начале января 2022 года разработчики показали как изменялся боевой дрон Ironclad для ВСУ. Они позиционировали машину как универсальное средство. Тогда журналисты отметили, что в ходе разработки Roboneers внесла ряд изменений во внешний вид робота. Он стал универсальной машиной, способной выполнять различные задачи.

"Она может выполнять как логистические задачи, так и боевые путем установки боевого модуля. Управление происходит удаленно оператором", — подчеркнули разработчики.

Напомним, несколькими днями ранее создатель объяснил, чем наземные дроны "Медоед" лучше БПЛА. Беспилотник несет большое количество взрывчатки, имеет хорошую проходимость и успешно передвигается по песку, чтобы подрывать российскую технику, укрепления и опорные пункты.

А в конце августа мы писали о том, что у ВСУ на фронте появился наземный дрон "Каракурт". Украинские военные уже используют колесный беспилотник для подрыва позиций и техники, разведки, минирования и подвоза боекомплекта на позиции. Дрон назвали в честь самого ядовитого паука, который встречается в Украине — каракурта. Разработчики объяснили, что их дрон, как и это насекомое, может быстро передвигаться по пересеченной местности и "доставать оккупантов из нор".