В Виннице создали наземный дрон, "неуязвимый" для мин: как поможет украинцам (видео)

Беспилотник оснастили шинами низкого давления, которые не провоцируют взрыв, даже если он наезжает на мину.

Компания Frendt представила на агропромышленной выставке в Виннице сверхлегкий беспилотник-миноискатель, который не подрывается, наезжая на боеприпас. Об этом основатель предприятия Виталий Шуберанский сообщил в комментарии медиа ШоТам.

Он обратил внимание на то, что его дистанционно управляемый робот за час может просканировать территорию, площадью в 10 тысяч квадратных метров на присутствие там мин. В то время как средняя производительность человека при разминировании — 25 кв. м в день.

"На машину можно установить любые детекторы, будь то металлоискатели или радары. Система дистанционно передает данные в офис, привязывая к GPS-координатам и мы имеем карту опасных предметов, которую используют саперы, и им гораздо проще подходить к каждому участку и проводить разминирование", — объяснил Виталий Шуберанский.

А в комментарии медиа специализированной бирже сельхозтехники Traktorist.ua основатель Frendt рассказал о том, как разработчики создавали беспилотный миноискатель.

"Сначала мы сделали концепцию трактора на дистанционном управлении, но потом поняли, что когда мы находим опасный предмет трактор автоматически останавливается и кому-то нужно идти провести разминирование для того, чтобы машина могла двигаться дальше. Эта концепция не подходит, потому что у нас всегда люди читают инструкцию после того, когда что-то произошло. И можно реально получить большие материальные потери", — поделился он.

Виталий Шуберанский отметил, что из-за этого было придумано сверхлегкое средство для дистанционного зондирования земли. Оно оснащено шинами низкого давления и когда наезжает на взрывоопасный предмет, детонация не происходит и машина едет дальше, передавая информацию об участке на котором была обнаружена опасность.

Беспилотный робот за час может просканировать территорию, площадью в 10 тысяч квадратных метров Фото: Traktorist.ua

Напомним, в Харьковской области местный фермер разминировал поля с помощью оборудованного тепловизором квадрокоптера Autel EVO II. По словам Геннадия, в его владении находится около 500 гектаров полей для выращивания пшеницы, и обследовать всю территорию вручную займет огромное количество времени и сил ГСЧС. Поэтому для решения проблемы пришлось задействовать собственный дрон.

А несколько ранее мы писали о том, что уникальный робот-минер помогает военным обезвредить мины и бомбы. Это четырехгусеничная платформа с поворотным манипулятором на передней части. Она может нести различные виды оборудования для дистанционного контроля над взрывоопасными предметами, такие как кусачки для проводов, зажигалки или водяные пушки.