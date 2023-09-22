Зато Путин одобрил: россияне боятся попасть под удар ВСУ из-за производства дронов в Ижевске

Жители Ижевска даже писали петицию с требованием не размещать в ТЦ "Италмас" производство беспилотников, но ее проигнорировали. А на днях это новосозданное предприятие даже посетил президент РФ Владимир Путин.

Жители Ижевска (столица Удмуртской Республики, РФ), в котором уже три торговых центра были переоборудованы под производство беспилотников, бояться стать целью для украинских дронов. Об этом рассказал основатель движения "Удмуртия против коррупции" Иван Елисеев в интервью медиа "Настоящее время", которое было опубликовано в четверг, 21 сентября.

По словам Елисеева, впервые под цех для сборки беспилотных летательных аппаратов в Ижевске переоборудовали ТЦ "Италмас". Это произошло 30-31 декабря 2022 года. Активист считает, что такие даты были выбраны не случайно6 власти надеялись, что местные жители в предновогодней суете ничего не заметят. Однако горожане были напуганы перспективой того, что по "Италмасу", ставшем военным объектом, могут ударить украинские дроны. Люди даже создали петицию, которая набрала необходимые четыре тысячи подписей, после чего, впрочем, ее все равно не рассмотрели.

Дольше всего противостоять "захвату" ТЦ "Италмас" пытались арендаторы банного комплекса "Ижевские термы" — бизнесмены имели на руках договор о 30-летнем пользовании помещением на территории уже бывшего ТЦ.

"К ним были применены все возможности административного ресурса: их запугивали Росгвардией, ЧОПами, устраивали показательные эвакуации. В итоге 1 сентября банный комплекс был вынужден съехать", — рассказал Иван Елисеев.

Вторым на очереди ТЦ, в котором устроили цех по сборке БПЛА, стал "Новый дом". Производители дронов пришли туда в июле 2023 года.

"Туда пришла другая беспилотная компания. И буквально в этом месяце стало известно, что в ТРК "Столица" тоже будут производить дроны", — уточнил активист.

Последних поставили перед выбором: или они отдают торговый центр за деньги, либо через несколько месяцев он будет национализирован.

Отметим, что, по словам россиянина, далеко не все жители Ижевска выступают против производства беспилотников в городе. Многих привлекает перспектива трудоустройства: задействованным в производстве БПЛА платят до 250 тысяч рублей в месяц. Такие деньги в Удмуртии можно заработать только пойдя воевать в Украину. Поэтому боевым действиям россияне предпочитают сборку беспилотников в условно безопасном Ижевске.

К слову, бывший ТЦ "Италмас" 19 сентября во время своей поездки в Удмуртию посетил российский президент Владимир Путин. Там ему показали одноименный новый беспилотник, который является улучшенной версией дрона "Герань".

Напомним, на днях в России похвастались новым дальнобойным дроном "Италмас". Россияне уверяют, что БПЛА сможет поражать артиллерию и технику ВСУ на расстоянии 200 км, которая раньше была в относительной безопасности. Свое название новый дрон получил от одноименного торгового центра в Ижевске, который не так давно переименовали в научно-исследовательский центр и начали выпускать на его территории БПЛА.

А в начале июля мы писали о том, что в РФ подростки собирают дроны Shahed. Журналисты выяснили, что в колледже "Алабуга Политех" дети вынуждены не только собирать беспилотники, но и выполнять низкоквалифицированную работу, к которой преимущественно привлекают студенток из Африки.