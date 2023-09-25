Атака на аэродром в Курске: как дроны "с сюрпризом" уничтожают российских военных

ВСУ применяют беспилотники с функцией отстроченного взрыва и ядовитыми веществами, уверяют пропагандисты из РФ.

Военный аэродром "Халино" в Курске (Россия) атаковали беспилотные летательные аппараты с новым механизмом действия. Об этом написал, в том числе и российский пропагандист и военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 сентября.

"После попыток атаки аэродрома Халино в Курской области у нас там были погибшие. Один из упавших дронов оказался с "сюрпризом", — написал Рожин.

По словам российского военного эксперта, подобные беспилотники украинские военные уже применяли в боях на Херсонском направлении, где несколько сбитых и посаженных с помощью систем радиоэлектронной борьбы беспилотников подрывались, когда их находили и трогали.

"Поэтому с упавшими дронами противника необходимо обходиться осторожно и учитывать такую практику", — резюмировал Борис Рожин.

Отметим, что в комментариях к посту россияне выражают тревогу и страх по поводу применения ВСУ такого вида беспилотников. В первую очередь их пугает сама возможность украинских дронов пролетать большие расстояния и воздействовать на военную технику и живую силу сразу несколькими способами. Также комментаторы вспомнили и дроны, на которые украинские военные начали наносить химикаты. В основном такая практика применяется по отношению к беспилотнику, который приземлился в тылу врага. На БПЛА специально наносятся вещества, которые поражают кожу и слизистые, стоит противнику прикоснуться к технике.

Напомним, 24 сентября во время атаки БПЛА на аэродром Халино в Курске было ликвидировано военное руководство авиаполка ВС РФ. Известно, что руководство авиаполка и офицеры ФСБ прибыли на место инцидента для того, чтобы осмотреть упавший дрон и сфотографировать его. Однако заложенный в корпус беспилотника боеприпас сдетонировал, как только один из военных взял его в руки.

А несколько ранее мы писали о том, что ВСУ начали применять дроны "с сюрпризом". ВСУ стали запускать беспилотники с таймером самоуничтожения и что на данный момент известно о минимум двух возможных случаях взрыва захваченных украинских дронов.

Медиа, ссылаясь на информацию от российских саперов, информировали о том, что самовзрывающиеся беспилотники могут быть оборудованы с таймерами, которые активируются после остановки двигателя — на случай, если заряд не сдетонировал в результате падения из-за сбоя систем, работы РЭБ или выстрела ПВО. Снаряд, который нес аппарат, все равно взрывается, но чуть позже. Такая функция может быть вшита в бортовую электронику беспилотника.

Предполагается, что именно такие дроны самоуничтожились в Воронежской области и в городе Льгове Курской области. Российские саперы пока не могут понять, что заставляет дрон взрываться спустя час после падения: вмонтированный в "мозг" БПЛА чип или специально разработанный боеприпас на борту.

В сентябре 2023 года российские военные также начали жаловаться на то, что ВСУ покрывают дроны опасными веществами, которые вызывают ожоги и отравления. Россияне предполагают, что таким образом украинские военные пытаются помешать им разбирать или самим запускать беспилотники в обратном направлении. СМИ уточняет, что пока на "ядовитые" беспилотники пожаловались только несколько российских военных, и пока известно лишь об одном случае. Однако он вызвал тревогу в рядах регулярной армии РФ, поэтому информацию о дронах, покрытых специальным составом, срочно начали доносить до подразделений ВС РФ.