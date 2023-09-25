Гаджеты будут работать дольше и быстрее: Huawei представила революционную технологию связи

Технология NearLink появится в устройствах Huawei и других гаджетах китайских производителей.

"Революционную" технологию беспроводного соединения Nearlink, совмещающую в себе преимущества Wi-Fi и Bluetooth представила компания Huawei, которая недавно удивила США выпуском 7-нм процессора, вопреки санкциям. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как утверждает компания, Huawei Nearlink обладает преимуществами в виде низкого энергопотребления, высокой скорости передачи данных, низкой задержки и большего количества сетевых подключений. Сообщается, что энергопотребление гаджетов уменьшится на 60% при использовании этой технологии. Скорость передачи данных возрастет в шесть раз (у самой свежей версии Bluetooth 5.4 она составляет 5 Мбит/с). Задержка сигнала уменьшится до 1/30 миллисекунды. Так же инженеры обещают, что улучшили защиту от помех на частоте 7 дБ для более стабильного соединения и добавили возможность одновременного подключения до 10 устройств. Но самое главное — улучшенное вдвое расстояния покрытия сигнала.

Харакетристики Huawei Nearlink Фото: Huawei

Новую технологию Huawei обещает внедрить в различные устройства, включая бытовую электронику, такую ​​как телефоны, ноутбуки, умные часы, гаджеты для подключенного дома, электромобили и промышленное производственное оборудование, став частью операционной системы Huawei HarmonyOS 4. Nearlink уже интегрирован в последний смартфон компании Mate 60. Кроме собственных гаджетов компании технология появится и в устройствах других китайских производителей, ведь в разработке Nearlink принимали участие 300 различных компаний. Правда из европейских там участвовала только французская St. Gobain, которая отвечала за строительные материалы.

По данным Techradar, почти все компании, участвующие в NearLink, являются китайскими, в частности, Hisense, Honor и Lenovo. Судя по всему, единственными международными компаниями являются тайваньская компания Mediatek и французский производитель строительных материалов St. Gobain. Никакие крупные американские компании, в том числе такие, как Intel, Qualcomm, AMD или Nvidia, не были включены в разработку.

Учитывая, что Huawei остается в черном списке санкций США, вероятность, что NearLink появится в американских устройствах, крайне мала. Apple, со своей стороны, уже выпустила собственную сверхширокополосную технологию (UWB) в виде своего нового чипа U1 — хотя, по данным Apple Insider, основным преимуществом UWB перед Bluetooth является высокоточное отслеживание местоположения, а не скорость.

Ранее Фокус рассказывал, что Китай хочет делать мощные процессоры с помощью ускорителя частиц. Он нужен для создания лазерного источника света по технологии устойчивого микрогруппирования (SSMB).