Армия США получила первые лазерные системы ПВО: будет сбивать дроны со скоростью света

Американские военные вооружились четырьмя рабочими прототипами с установками мощностью 50 киловатт.

Армия США получила первые четыре передовых прототипа лазерных систем противовоздушной обороны DE M-SHORAD, которые установлены на бронетранспортеры Striker. Об этом сообщает Defence-Blog.

DE M-SHORAD (маневренная система противовоздушной обороны малой дальности, использующая направленную энергию) может обнаруживать и уничтожать различные типы воздушных целей, включая дроны, ракеты и снаряды, а так же вертолеты и самолеты. Она стреляет лазерными лучами, бьющими со скоростью света, а значит может быстро и точно поражать воздушные цели, причем стоимость каждого выстрела несоизмеримо низкая по сравнению с боеприпасами и равняется стоимости затраченной энергии.

Первые четыре действующих прототипа на 50 киловатт получил 4-й батальон 60-го артиллерийского полка ПВО в Форт-Силле. Еще в прошлом году армейские экипажи прошли тщательную подготовку с использованием суррогатного тренажера, специально сконструированного для копирования размера, веса и мощности прототипа DE M-SHORAD. Кроме того, экипажи умело смоделировали выполнение структуры атаки или "цепочки уничтожения" на операционных системах Virtual Crew Trainer.

Первые 4 экспериментальные модели Striker с лазерным ПВО Фото: US Army

"Поставка прототипов DE M-SHORAD представляет собой трансформационную веху в модернизации армии США. Это то, что сейчас часто называют возможностями следующего поколения, — заявил полковник Гутьеррес. — Эти высокоэнергетические лазерные системы изменят правила игры на современном поле боя, став важнейшим компонентом интегрированной, эшелонированной и глубокой противовоздушной противоракетной обороны для маневренных дивизий и бригад".

Военные говорят, что получение этих новаторских систем позволит приступить к коллективным тренировкам и позволит лучше оценить интеграцию и применение этих систем. Армия в сотрудничестве с Командованием испытаний и оценки планирует использовать эти прототипы для активных тренировок в 2024 году.

Ранее Фокус рассказывал, что военные испытали лазерную пушку Titanis, которая сбивает дроны и прожигает 8 мм брони. Комплексом Titanis уже заинтересовались представители стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки.