Сам себе навредил: Китай прекратил экспорт металлов для электроники, но не помешал Западу

В самом Китае галлий и германий подешевели на 20% из-за переизбытка на рынке, а западные компании нашли других поставщиков.

За прошлый месяц Китай не продал ни одного грамма критически важных для производства микроэлектроники металлов галлия и германия в ответ на технологические на санкции США, однако это не стало ударом для Запада. Об этом сообщает портал TechSpot.

Эксперты отмечают, что Министерство торговли Китая даже выдало несколько разрешений на экспорт этих металлов после того, как потребовали от всех экспортеров получать соответствующе лицензии для "защиты национальной безопасности и интересов", считается, что экспортный контроль будет хорошим ответом на постоянное ужесточение США ограничений на экспорт процессоров и технологий для развития искусственного интеллекта в Поднебесной.

Reuters сообщает, что Китай экспортировал 36,48 тонны германия за первые восемь месяцев 2023 года, а экспорт галлия за тот же период составил 22,72 тонны. В июле экспорт увеличился на 8,63 тонны германия и 5,15 тонны галлия. А вот в августе Китай не продал ни одного грамма этих металлов на международных рынках.

"Китай, возможно, стреляет себе в ногу, вводя ограничения", — предполагают аналитики.

Как отмечает TechSpot, такие ответные меры Китая по экспорту негативно влияют прежде всего на саму китайскую экономику. Хотя КНР является крупнейшим в мире производителем галлия и германия, производя около 94% мировых поставок галлия и 83% германия, эти металлы не являются уникальными, просто добыча их в Европе или Америке более дорогостоящая, чем в Китае. И поскольку существуют альтернативные глобальные источники поставок, то цена на галлий в Китае упала на 20% с июля из-за увеличения накопления запасов. Это происходит на фоне того, что Китай борется со слабым внутренним спросом, жилищным кризисом и самым большим падением экспорта за более чем три года, отмечают экономисты.

Германий используется в широком спектре продуктов, таких как волоконно-оптическая связь, очки ночного видения, спутники для исследования космоса, солнечные панели, подсветка ЖК-мониторов и в другой высокотехнологичной сфере. Точно так же галлий является важной частью полупроводниковой промышленности и используется в беспроводной связи, телефонах, светодиодах и производстве процессоров.

Похоже, Китай готов разрешить экспорт некоторых металлов. Представитель министерства торговли страны Хэ Ядун на брифинге для прессы заявил, что в середине августа несколько компаний подали заявки на получение лицензий для экспорта галлия и германия, и некоторые из них одобрили, а другие пока рассматривают. Подобные разрешения необходимы для продуктов и технологий двойного назначения, которые потенциально могут использовать в военных целях.

Ранее Фокус сообщал, что Китай хочет делать мощные процессоры с помощью ускорителя частиц. Китай планирует построить гигантский завод по производству чипов, управляемый ускорителем частиц, чтобы обойти санкции США и их союзников на поставку литографического оборудования.