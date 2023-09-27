Украинцы массово передают деньги и данные в Россию: какими приложениями нельзя пользоваться

С февраля 2022 года украинские пользователи принесли разработчикам из РФ около $250 000 дохода, не задумываясь о происхождении ПО.

Официальные магазины App Store и Google Play предлагают около 70 популярных в Украине приложений для финансов, и половина из них имеет российские корни. К такому выводу по итогам исследования пришли стартап Saldo Apps и аналитический сервис для мобильных приложений ASObot из группы компаний Netpeak Group.

По подсчетам исследователей, всего начала полномасштабной войны украинцы заплатили разработчикам из РФ более $250 000. Причина достаточно проста — продукты имеют украинский язык интерфейса или работают с украинскими банками, а пользователи не интересуются их происхождением.

Аналитики ASObot изучили рынок и выявили 71 мобильное приложение, которое скачивается и приносит разработчикам доход в Украине. Из них 34 сделаны командами из России, при этом были установлены около 700 тысяч раз с марта 2023 года.

К примеру "Манібокс — Проста скарбничка" скачали 216 тысяч раз с февраля 2022 по июль 2023 года, хотя и не принесло создателям денег. Второе по популярности приложение: "Трекер бюджету — фінанси" скачали 185 000 раз, и разработчики заработали на украинцах $9000 за полтора года и $700 только за прошлый август. Интересно обстоит дело с продуктом "Saver – Personal Finance, Income & Expense tracker", ведь его ни разу не скачали, зато доход — $1275.

"Когда я увидел, что с началом полномасштабного вторжения украинцы не стали меньше загружать российские приложения и платить российским разработчикам — предположил, что украинцы просто не знают о происхождении этих приложений. Поэтому решил сделать памятку, которая напоминала бы украинцам кто есть кто", — цитирует сайт DEV.ua CEO Saldo Apps Радомира Новковича.

Netpeak Group на своей странице в Facebook отмечает, что кроме денег жители Украины сами передают айтишникам из РФ свои персональные данные. И это большая проблема, ведь по российскому законодательству разработчики из РФ обязаны хранить такую информацию именно на территории страны-агрессора и предоставлять к ней доступ органам власти.

"Если российские разработчики не выделили отдельные серверы за пределами России для хранения данных украинцев, это может означать, что все действия украинских пользователей, включая донаты на ВСУ, фиксируются на территории России", — объяснили исследователи.

Памятка от Netpeak Group с российскими приложениями в Украине Фото: Facebook

Сотрудники Saldo Apps и ASObot создали простую памятку для украинцев, чтобы защитить их от утечки данных или денег. Они указали самые потенциально опасные российские приложения, которыми точно не стоит пользоваться:

Moneon

Money Manager

Expenses OK

Home BookKeeping

ZenMoney

CoinKeeper

CoinKeeper 3

MoneyPro

MoneyFlow

Кошелек: финансы

Тяжеловато

Moneybox

Ранее появилось мобильное приложение, показывающее российские товары в магазинах Украины, а также продукцию иностранных компаний, поддерживающих агрессию. Разработчики предложили не покупать такие товары, чтобы не финансировать РФ.