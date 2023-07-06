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Диджитал Российско-украинская война

Новое приложение покажет украинцам российские товары в магазинах: как пользоваться

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Украинец изобрел приложение, которое помогает людям не финансировать войну, покупая продукты

Buyer Scaner считывает штрих-код товара и сообщает покупателю, не сотрудничает ли производитель с РФ.

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Украинец Ярослав Коломийченко создал мобильное приложение Buyer Scaner, с помощью которого в супермаркетах можно находить товары из РФ или других стран, поддерживающих российско-украинскую войну. Об этом пишет медиа dev.ua.

Коломийченко рассказал, что задумывался о создании подобного технического "помощника" для покупателей уже давно. Разработчик читает, что российские производители и поставщики товаров из тех стран, которые поддерживают военную агрессию РФ, виноваты в происходящем в Украине в равной степени. Поэтому его продукт направлен в первую очередь на то, чтобы помочь украинцам не покупать такие товары и таким образом не финансировать войну против собственного государства.

По его словам, компании-производители, которые платят налоги в бюджет РФ, приносят в казну агрессора миллиарды долларов. Эти деньги Минобороны России потом тратит на ударные дроны, ракеты и снаряды, которыми атакует Украину.

Как работает приложение Buyer Scaner

Приложение можно устанавливать как на смартфоны на платформе Android, так и на технику от Apple. Оно работает по принципу сканера: считывает штрих-код на товаре, анализирует полученную информацию, сверяется с базой данных и выдает покупателю результат. В списках Buyer Scaner не только товары, произведенные непосредственно в России, но и продукция зарубежных производителей, которые пополняют бюджет страны-агрессора.

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Приложение работает по принципу сканера: считывает штрих-код на товаре, анализирует полученную информацию, сверяется с базой данных и выдает покупателю результат.
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Приложение работает по принципу сканера: считывает штрих-код на товаре, анализирует полученную информацию, сверяется с базой данных и выдает покупателю результат.

Напомним, в начале июля Фокус писал о том, что интернет-магазины в Украине могут быть закрыты. Предполагается, что теперь мошенникам будет сложнее обманывать покупателей, а у самих покупателей появится больше прав. Однако новые правки к закону "О защите прав потребителя" ставят под угрозу закрытия многие интернет-магазины.

А в октябре 2022 года стало известно, что в Украине заработал государственный интернет-магазин для покупки дров. Ресурс создавался для упрощения украинцам процедуры покупки дров для отопления