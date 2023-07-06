Новий застосунок покаже українцям російські товари в магазинах: як користуватися

Buyer Scaner зчитує штрих-код товару і повідомляє покупцеві, чи не співпрацює виробник з РФ.

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Українець Ярослав Коломійченко створив мобільний застосунок Buyer Scaner, за допомогою якого в супермаркетах можна знаходити товари з РФ або інших країн, що підтримують російсько-українську війну. Про це пише медіа dev.ua.

Коломійченко розповів, що замислювався про створення подібного технічного "помічника" для покупців уже давно. Розробник вважає, що російські виробники й постачальники товарів з тих країн, які підтримують військову агресію РФ, винні в тому, що відбувається в Україні, однаковою мірою. Тому його продукт спрямований насамперед на те, щоб допомогти українцям не купувати такі товари й таким чином не фінансувати війну проти власної держави.

За його словами, компанії-виробники, які платять податки до бюджету РФ, приносять у скарбницю агресора мільярди доларів. Ці гроші Міноборони Росії потім витрачає на ударні дрони, ракети та снаряди, якими атакує Україну.

Як працює додаток Buyer Scaner

Додаток можна встановлювати як на смартфони на платформі Android, так і на техніку від Apple. Він працює за принципом сканера: зчитує штрих-код на товарі, аналізує отриману інформацію, звіряється з базою даних і видає покупцеві результат. У списках Buyer Scaner не тільки товари, вироблені безпосередньо в Росії, а й продукція закордонних виробників, які поповнюють бюджет країни-агресора.

Додаток працює за принципом сканера: зчитує штрих-код на товарі, аналізує отриману інформацію, звіряється з базою даних і видає покупцеві результат. Додаток працює за принципом сканера: зчитує штрих-код на товарі, аналізує отриману інформацію, звіряється з базою даних і видає покупцеві результат.

Нагадаємо, на початку липня Фокус писав про те, що інтернет-магазини в Україні можуть бути закриті. Передбачається, що тепер шахраям буде складніше обманювати покупців, а у самих покупців з'явиться більше прав. Однак нові правки до закону "Про захист прав споживача" ставлять під загрозу закриття багато інтернет-магазинів.

А в жовтні 2022 року стало відомо, що в Україні запрацював державний інтернет-магазин для купівлі дров. Ресурс створювався для спрощення українцям процедури купівлі дров для опалення