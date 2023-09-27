Тайвань разрабатывает аналог Switchblade, но в 10 раз мощнее: будет защищать от Китая

Предполагается, что новые беспилотники смогут уничтожать тяжело бронированные цели и крупные объекты, используя автономную систему наведения.

Военные инженеры Тайваня активно работают над созданием дрона-камикадзе Type 2, который станет более мощным аналогом знаменитого американского беспилотника Switchblade, уничтожающего российских оккупантов в Украине. Об этом сообщает South China Morning Post.

У Тайваня уже есть дрон-камикадзе Type 1, который создан на основе Switchblade 300, но армия хочет получить более мощный ударный беспилотник, поскольку угроза вторжения со стороны Китая только возрастает. Новый дрон будет оснащен встроенными боеголовками и будет способен барражировать над целью или в районе патрулирования до момента удара. По данным Национального института науки и технологий Чжун-Шаня, ведущего производителя оружия на острове, беспилотник сконфигурирован для трубчатого запуска с таких платформ, как грузовики, самолеты и корабли.

Инженеры утверждают, что дрон-камикадзе Type 2 благодаря увеличенным размерам и более мощной боеголовки будет в 10 раз смертоноснее, чем его предшественник. Точных технических характеристик создатели БПЛА пока не приводят, но предыдущая версия дрона-камикадзе, Type 1, имеет дальность полета с дистанционным управлением до 10 км и возможность зависания над патрулируемой территорией в течение 15 минут. Type 1 помещается в солдатском рюкзаке и запускается через пневматическую трубку или с помощью воздушного давления.

Так же Type 1 уже сейчас проходит испытания и оснащен электрооптической и инфракрасной системой, аналогичной той, что используется его американским аналогом. Но поскольку Type 1 относительно мал, его разрушительные возможности ограничены по сравнению с Type 2, когда речь идет об атаке крупных объектов или тяжело бронированных целей.

Как и многие современные беспилотники Type 2 содержит в себе базу военных целей и боевых машин предполагаемого противника, чтобы с помощью искусственного интеллекта распознавать эти цели. Type 2 имеет все необходимые системы электрооптического и инфракрасного слежения за объектами. Так же Type 2 оснащен системой, позволяющей брать оператору управление огнем в ручной режим, чтобы предотвратить захват цели, которую не следует атаковать.

Местные эксперты заявили, что, хотя Type 2 выглядит более совершенным беспилотником-камикадзе, потребуется время, чтобы полностью разработать и массово произвести это оружие для использования в военных целях. Министерство обороны Тайваня может принять решение о покупке американских дронов, если отечественный БПЛА не будет соответствовать требованиям или если его невозможно будет произвести в достаточно короткие сроки в больших количествах.

Ранее Фокус рассказывал, что Тайвань получит ракетные дроны JACKAL. Эти турецкие беспилотники вооружены ракетницами для уничтожения танков и вертолетов.