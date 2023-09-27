"Очень отстаем": боец ВСУ разобрал трофейный дрон-камикадзе и раскрыл, как их одолеть

Украинским производителям и военным есть, чему поучиться у оккупантов, в частности стоит упростить управление FPV-дронами для неопытных операторов, считает Евгений Строкань.

Российская армия использует против Сил обороны Украины очень много дешевых дронов-камикадзе и довольно эффективно. Об этом украинский военный Евгений Строкань написал в социальной сети Х (Twitter) и поделился своими идеями, как с ними бороться.

Он сообщил, что недавно на одну из позиций ВСУ прилетел российский дрон с управлением от первого лица (FPV), который не взорвался, и это позволило исследовать, как он устроен. Воин отметил неплохой подбор компонентов, многие из них используют и украинские производители, но есть и существенные отличия. Например, раму в РФ усилили отдельными углеродными палочками, вероятно, не столько для прочности, сколько для борьбы с вибрациями.

Квадрокоптер явно серийного производства, так как на нем выбит порядковый номер. По оценке Евгения Строконя, россияне собрали аппарат на скорую руку, при этом потратив около $500 — это больше, чем тратят большинство украинских команд. Как узнал военный, модель называется "Владлен Татарский" (в честь погибшего "военкора"), сделана в рамках проекта "Судный день" и очень распиаренная в РФ. Таких дронов собрали аж 12 000 единиц, и все — на частные средства.

Электроника дрона-камикадзе ВС РФ "Владлен Татарский" Фото: Twitter

Исследовав оборудование "Владлена" Евгений пришел к выводу: производители сильно урезали его возможности, чтобы сделать управление как можно более простым для солдат ВС РФ. Коптер очень медленно поворачивается вокруг своих осей (100 градусов в секунду), давая неопытному оператору точнее выбрать маршрут.

"Мне кажется, что нам тоже надо подумать над подобной схемой применения FPV. То есть для новичков (в реальности для большинства) делать более простые и дешевые FPV. И в результате такие FPV будут занимать где-то 80% от всех", — прокомментировал боец.

В отличие от самого БПЛА, боеприпас для него, скорее всего, делали уже сами военные прямо в окопе. Это была пластиковая трубка, набитая пластидом, а снаружи на скотч приклеили стальные шарики от подшипника, общей масса получилась около 2 кг. Подрывать такое устройство должен был детонатор от гранаты РГО.

Рама дрона-камикадзе с серийным номером Фото: Twitter

"То есть пожертвовали вероятностью срабатывания в угоду простоты сведения боеприпаса. Там просто вытащил кольцо и птичка полетела, а когда ударилась о что-то — бадабум. Но проблема в том, что когда такое попадает в сетку — происходит несрабатывание. Поэтому очень настаиваю на накрывании всего возможного сетками. Вот вам как раз результат как оно спасает жизнь", — пояснил автор сообщения.

Аккумулятор россияне поставили емкостью 6500 мАч — этого хватает для удара на расстоянии 7-8 км, но при необходимости можно его сменить. Фабрично заявленная тяга моторов (на 1 мотор) с винтами 9*5*3 при 50% тяги и 24 вольтах: 1 020 г; при 100% тяги и 24 вольтах — 3041 грамм. Коптер использует частоты в диапазоне 1,3 ГГц для передачи видеосигнала и 800-900 МГц — для управления, что является нормальной практикой.

Аккумулятор дрона "Владлен Татарский" Фото: Twitter

"У россиян с беспилотниками все хорошо. FPV их нас засыпают горой. В этом плане мы от них очень отстаем", — подчеркнул Евгений Строкань.

Он предложил защищать позиции Сил обороны обычными маскировочными или рыболовными сетками с большой клеткой, вешая их сверху и по бокам — тогда велика вероятность, что вражеский дрон-камикадзе просто застрянет и детонирует, а оператор даже не увидит ловушку.

В свою очередь, украинцам стоит перестать пользоваться кустарными боеприпасами для FPV-дронов, а изготавливать их массово, стандартизировано и на государственном уровне. Лучше сразу снаряжать дроны боевой частью, а потом все вместе учитывать на складах и списывать как одну единицу.

Мотор дрона "Владлен Татарский" Фото: Twitter Камера дрона "Владлен Татарский" Фото: Twitter

"Боеприпас должен быть прост для эксплуатации, а подготовка к эксплуатации — значительно проще, чем то, что предлагают производители в Украине сейчас (куча предохранителей и танцы с бубнами). Также боеприпас должен быть с функцией самоликвидации, чтобы уже наша птичка не повисла на сетке", — добавил Евгений.

По мнению воина, украинцам сейчас стоит жертвовать деньги именно на дроны и создавать социальный запрос на производство FPV-ударников государством в очень больших количествах. При стоимости 20 тысяч гривен за штуку можно приобрести 45 таких БПЛА только за те средства, которые хотели потратить на детские барабаны в бомбоубежища Киева (более 890 тысяч гривен), примерно столько же стоит один выстрел для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

"А по цене одного танка можно закупить 4000 FPV. Просто вдумайтесь. Но нам надо десятки тысяч FPV-камикадзе в месяц. Такой запрос может покрыть только государство. Поэтому очень важно об этом говорить", — подчеркнул военнослужащий.

В июне разгорелся скандал вокруг барабанов, которые закупила администрация Днепровского района Киева. В тендере чиновники указали, будто музыкальные инструменты необходимы, чтобы детям было легче пересидеть воздушную тревогу в укрытиях.

Через несколько дней Днепровская РГА досрочно разорвала договор на закупку барабанов. Глава районной администрации Павел Бабий решил начать служебное расследование.