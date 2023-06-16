Барабанов в укрытиях Киева не будет: Днепровская РГА досрочно расторгла договор

Глава госадминистрации Бабий призывает к созданию специальной комиссии, которая будет осуществлять внутренний финансовый контроль и аудит с целью проверки обоснованности и целесообразности проведения указанных закупок.

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Днепровская районная государственная администрация в Киеве приняла решение досрочно расторгнуть договор на закупку 306 барабанов, предназначенных для установки в укрытиях. Об этом сообщил глава РГА Павел Бабий.

Он заявил о необходимости проведения служебного расследования в связи с публичным обсуждением закупки музыкальных инструментов, овощерезок и сковородо управлением образования Днепровской районной государственной администрации.

Бабий также призывает к созданию специальной комиссии, которая будет осуществлять внутренний финансовый контроль и аудит, с целью проверки обоснованности и целесообразности проведения указанных закупок.

"Хочу подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были израсходованы. А также досрочно разорван договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", — написал глава райгосадминистрации.

Напомним, что 14 июня Днепровская районная госадминистрация (РГА) в Киеве закупила для укрытия 300 кожаных барабанов. Чиновники потратили на барабаны более 890 тысяч гривен. В тендере на платформе Prozorro сказано, что музыкальные инструменты в укрытие нужны для "психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

А 12 июня Емец проинформировал о тратах на бытовую технику для укрытия одной из школ в Днепровском районе Киева. По его данным, чиновники купили электросковородку за 720 тысяч и овощерезку за 130 тысяч гривен.