Барабанів у укриттях Києва не буде: Дніпровська РДА достроково розірвала договір

Голова держадміністрації Бабій закликає до створення спеціальної комісії, яка здійснюватиме внутрішній фінансовий контроль та аудит з метою перевірки обґрунтованості та доцільності проведення зазначених закупівель.

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Дніпровська районна державна адміністрація у Києві ухвалила рішення достроково розірвати договір на закупівлю 306 барабанів, призначених для встановлення у укриттях. Про це повідомив голова РДА Павло Бабій.

Він заявив про необхідність проведення службового розслідування у зв'язку з публічним обговоренням закупівлі музичних інструментів, овочерізок та сковородо управлінням освіти Дніпровської районної державної адміністрації.

Бабій також закликає до створення спеціальної комісії, яка здійснюватиме внутрішній фінансовий контроль та аудит, з метою перевірки обґрунтованості та доцільності проведення зазначених закупівель.

"Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", — написав голова райдержадміністрації.

Нагадаємо, що 14 червня Дніпровська районна держадміністрація (РДА) у Києві закупила для укриття 300 шкіряних барабанів. Чиновники витратили на барабани понад 890 тисяч гривень. У тендері на платформі Prozorro сказано, що музичні інструменти в укриття потрібні для "психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

А 12 червня Ємець поінформував про витрати на побутову техніку для укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва. За його даними, чиновники купили електросковорідку за 720 тисяч та овочерізку за 130 тисяч гривень.