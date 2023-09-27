Чат-бот Google предсказал гибель Британии: какие катастрофы ее могут ожидать

По мнению нейросети, Великобритания может быть разрушена наводнением, извержением вулкана и даже падением астероида.

Издание Daily Star после прогнозов ученых о возможном глобальном вымирании человечества из-за повышения температуры, решило спросить чат-бота Bard от Google, какими еще бедствия может ожидать Великобританию. На своем сайте журналисты ознакомили читателей с вариантами катастроф, которые предсказал чат-бот. Для особо впечатлительных чат-бот подчеркнул, что это может произойти в любой момент.

По словам чат-бота Bard, Великобритания может быть разрушена тремя способами:

удар крупного астероида;

извержение супервулкана;

глобальное повышение уровня моря.

Ученые внимательно наблюдают за астероидами, но Bard говорит, что такую возможность нельзя исключать. Именно астероид стал причиной вымирания динозавров на планете, так что может погубить и людей.

Нейросеть от Google считает, что населению Великобритании так же грозит и извержение супервулкана. "Это извержение вулкана, но гораздо более сильное, чем обычно", — уточняет Bard.

В этом случае из-за последствий извержения может быть разрушен весь остров. И хотя последнее извержение супервулкана на Земле произошло около 73 000 лет назад это не значит, что такое извержение можно считать нереалистичным, по мнению искусственного интеллекта.

Еще одна напасть, которую предсказал как возможную для жителей туманного Альбиона чат-бот — значительное повышение уровня моря. Однако Bard успокаивает, что такая угроза более растянута во времени, а значит "люди могут успеть что-нибудь предпринять для своего спасения".

А еще чат-бота Bard привел политическую причину разрушения Великобритании. Он обвинил в этом потенциальном разрушении две вещи – независимость Шотландии или воссоединение Ирландии. "Эти события будут иметь серьезные и далекоидущие последствия", — отметил Bard.

Конечно, следует отметить, что современные чат-боты на основе больших языковых моделей (LLM) не имеют дара предвидения. Они даже не могут мыслить как человек. Чат-боты просто берут информацию из интернета и облекают ее в разговорную сжатую форму понятную людям. Вот и все. Поэтому к таким "предсказаниям" можно относиться настолько же серьезно и таким же доверием, насколько вы доверяете мнению того или иного ученого, или эксперта, чью статью вы прочитали в Сети.

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