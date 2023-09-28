Бьет по пехоте, дронам и танкам: в Сербии показали беспилотную платформу Milosh V2

Роботизированная платформа может работать 4 часа от одного заряда аккумулятора и оснащена боевой турелью, поражающей цели на расстоянии более километра.

На выставке Partner 2023 в Сербии продемонстрировали новую беспилотную платформу Milosh V2, которая оснащена пулеметом и противотанковыми установками. Об этом сообщает военный портал Army Recjognition.

Разработчики утверждают, что этот беспилотный наземный транспорт (UGV) в первую очередь предназначен для поражения и нейтрализации целей пехоты, дронов и легкой бронетехники. Это достигается за счет установки 12,7-мм автоматического пулемета, способного поражать цели на расстоянии до 1200 метров. Так же в арсенале имеется 90-мм противотанковая пусковая установка М79.

Milosh V2 — это гусеничная машина, развивающая скорость до 15 км/ч и способная поворачиваться на нулевом радиусе (на месте), что делает ее высокоэффективной в ограниченном пространстве. Общий вес платформы составляет 950 кг, на одном заряде аккумулятора она может проработать до 4 часов. Что касается размеров, Milosh V2 имеет длину 1870 мм, ширину 960 мм и высоту 950 мм.

Машина оснащена гиростабилизированным дистанционно управляемым боевым модулем (RCWS), позволяющим вести огонь во время движения. Турелью и ракетными установками можно управлять по беспроводной сети.

Milosh V2 оснащен дневной камерой с возможностью непрерывного масштабирования. Для работы в условиях недостаточной освещенности установлены ночная камера и тепловизор с цифровым зумом. Дополнительно в систему интегрирован лазерный дальномер, способный измерять расстояния до 3 км.

Milosh 2 является усовершенствованной версией предыдущей роботизированной платформы Milosh 1. Предшествующую модель разработал Военно-технический институт Сербии. В отличие от Milosh 2 первая версия была легче (общая масса составляла около 680 кг). Так же слабее были и боевые системы: в наличии имелся 7,62-мм пулемет и 40-мм гранатомет.

Что касается защиты, Milosh 1 обеспечивал броню стандарта STANAG 4569 уровня I и мог выдерживать попадания калибра 7,62 мм. Для наблюдения и управления он был оснащен дневной камерой с непрерывным увеличением до 30 крат, тепловизионной камерой ночного видения с цифровым зумом до 4 крат и лазерным дальномером с дальностью действия до 2 километров.

Ранее Фокус сообщал, что в Сербии показали ударный дрон Obad уничтожит любую технику ракетами M80. Беспилотник летает со скоростью всего 45 км/ч, несет четыре противотанковые ракеты и может работать в автономном режиме.