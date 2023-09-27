Сербия презентовала самую легкую в мире РСЗО "Милош": на что она способна

Броневик получил 28 пусковых труб для снарядов калибра 80-мм. Машина будет вести огонь авиаракетами С-8.

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Сербская компания "Югоимпорт" представила самую легкую в мире реактивную систему залпового огня "Милош" с 28 пусковыми. Об этом сообщает Army Recognition.

РСЗО построена на базе броневика "Милош" и будет иметь 28 пусковых для стрельбы неуправляемыми ракетами С-8 КОМ. Сам броневик дебютировал на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби еще в феврале 2017 года. Машину еще тогда позиционировали как адаптивную платформу, которую можно использовать для различных операций.

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Теперь Сербия показала броневик в виде реактивной артиллерии. Каждая пусковая труба имеет калибр 80-мм, ее расположили на крыше в два ряда по 14 труб в каждой. Ракеты С-80 КОМ — это снаряды, которые в основном используют в боевых вертолетах. Они созданы для уничтожения бронетехники и живой силы. Также известны основные характеристики новой РСЗО:

калибр — 80 мм;

максимальная дальность стрельбы — 6800 метров;

общий вес — 14 тонн, вес надстройки — 700 кг;

режим огня автоматический или залповый.

Машина имеет усовершенствованную систему управления огнем, электрооптический прицел, тепловизионную камеру и лазерный дальномер.

Напомним, 24 сентября украинские военные впервые уничтожили российскую МТ-ЛБ с корабельной РСЗО "Огонь".

18 сентября СМИ писали, что РФ может получить северокорейские РСЗО KN-25. Ее дальность стрельбы составляет 400 км.