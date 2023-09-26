Сербия показала глубокую модернизацию танка М-84AS2: ключевые особенности

Танк получил улучшенную систему управления огнем, дистанционно управляемые пулеметы и систему обнаружения лазерного излучения. Сербская модернизация должна вывести лицензионный Т-72 на новый уровень.

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На выставке вооружений Partner 2023 в Белграде сербская оборонная промышленность показала последнюю версию танка М-84AS2. Об этом сообщает Army Recognition.

Танк M-84 — это лицензионная версия Т-72, который производился в Югославии. Оригинальный танк прошел ряд модернизаций, чтобы удовлетворять потребности югославской армии. Последняя модернизация, как заявляется, выводит танк на новый уровень. Спаренные пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм теперь дистанционно управляемые. Ими может вести огонь командир машины.

Особенностью машины является усовершенствованная система управления огнем и ситуационная осведомленность. Сюда входит четырехканальный прицел наводчика, стабилизированный панорамный прицел командира и цифровой двухосевой метеорологический датчик. Благодаря этому командир танка может отслеживать и захватывать две отдельные цели. Кроме этого M-84 оснастили рядом камер видеонаблюдения, системой управления боем и цифровым оборудованием связи.

M-84AS2 на выставке вооружений

Также M-84AS2 получил динамическую защиту нового поколения, систему оповещения, которая обнаруживает лазерное излучение и автоматические дымовые гранатометы. Изменениям подверглась и мобильность машины. Теперь танк имеет 840-сильный дизельный двигатель с запасом хода 500 км и максимальной скоростью 60 км/ч. Кроме этого обновили торсионные балки, амортизаторы и гусеницы.

В издании резюмируют, что M-84AS2 стала важной вехой для сербской оборонной промышленности, которая претендует на инновации и стремление к совершенству. При этом разработали ее еще 2 года назад, она уже есть в сербской армии.

Напомним, 24 сентября председатель еврокомитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград, потому что РФ и Сербия хотят создать новый фронт в Косово. Также в Косово произошла стрельба. Премьер-министр обвинил Сербию в поддержке террористов.