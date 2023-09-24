"Сербская война началась": Глава Европейского комитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград

Североатлантический Альянс должен нанести удар первым, ведь Россия и Сербия хотят создать южный фронт. Начало боевых действий на севере Косово — это аргумент для применения 5-й статьи договора НАТО, заявил глава организации Гюнтер Фелингер.

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Североатлантический Альянс должен нанести удар по Белграду. Такой призыв разместил в социальной сети X (ранее Twitter) глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер.

"В Баньске началась сербская война против Косово. Как я предупреждал весь год, Россия и Сербия хотят южного фронта – теперь он есть. Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он.

Военное вмешательство НАТО в дела Сербии, по мнению Фелингера, остановит эскалацию войны. Нужно действовать решительно, чтобы защитить мир на Балканах, добавил он.

Высказывания Фелингера стали реакцией на начало боевых действий на севере Косово в ночь на 24 сентября. Вооруженная группа боевиков в масках напала на правоохранителей, в результате более 40 солдат получили ранения в столкновениях с сербами.

В комментарии австрийскому изданию Exxpress Фелингер сказал, что данный инцидент является аргументом для применения 5-й статьи договора НАТО. Он призывает к жестким действиям.

"Защитите наших героев от государственного террора Сербии. Российских наемников из группы "Вагнера" могут направить в Косово. Наши герои уничтожат их, чтобы они больше никогда никому не причинили вреда", — заявил глава комитета по расширению НАТО.

Столкновения в Косово: что произошло?

Вооруженные люди на бронетехнике ворвались в село Баньска в Косово, вступили в перестрелку с полицией и забаррикадировавшись в одном из монастырей, сообщило агентство Reuters.

Полиция Косово сообщила, что один офицер и трое из примерно 30 нападавших погибли в перестрелке. Монахи и паломники были заперты в храме, осада продолжалась несколько часов.

Премьер-министр Косово Альбин Курти и министр внутренних дел Джелал Свекла обвинили в этом "преступников, спонсируемых Сербией".

Нападавшие сначала разместили тяжелые машины на мосту, ведущем в деревню. Они стреляли в полицейских, которые подошли к ним.

Евросоюз осудил нападение на полицейских в селе Баньска на севере Косово. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал нападение отвратительным.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич в начале августа грозил Украине за официальное признание независимости Косово.

В мае в Косово прокатилась волна протестов из-за назначения этнических албанцев на посты мэров в районах, где проживают сербы. Работники миссии KFOR были ранены в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией.