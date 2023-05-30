"Не защитили сербов": Вучич раскритиковал НАТО из-за столкновений в Косово (видео)

По словам сербского президента, усиление напряжения на севере Косово произошло из-за желания косовского премьера Альбина Курти "привести к кровопролитию целый регион" и спровоцировать "большой конфликт между сербами и НАТО".

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что миротворцы Североатлантического Альянса не смогли предотвратить насилие в отношении сербов во время протестов на территории частично признанного Косово. Об этом он сказал 29 мая на пресс-конференции по случаю событий в Косово и Метохии.

Политик утверждает, что эскалация ситуации в северных регионах Косово произошла из-за желания премьер-министра Косово Альбина Курти "привести к кровопролитию целый регион" и "вызвать большой конфликт между сербами и НАТО".

"И именно он – единственный виновный во всем происходящем – умывает руки и говорит, что это его вообще не касается", – сказал Вучич.

Сербский президент также заявил, что миротворцы НАТО "не защитили сербов и не предотвратили насилие" в отношении участников протестов.

Обращение Александара Вучича

Что происходит в Косово

По данным издания Еuractiv, в Косово вспыхнули сербские протесты против назначения этнических албанцев на посты мэров в районах, где проживают сербы. В связи с этим 29 мая миротворцы НАТО установили границы безопасности вокруг трех городских советов на территории Косово.

По информации просербского портала Kosovo Online, двое сербов были ранены в результате действий силовиков, один из них пребывает в тяжелом состоянии.

При этом время албанский телеканал RTK заявил, что потерпевших не было, а столкновение началось после того, как протестующие применили гранаты и слезоточивый газ.

Мы также писали о том, что 29 мая министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников Международных сил безопасности под эгидой НАТО пострадали в беспорядках в Косово.