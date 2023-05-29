Протесты в Косово: в ходе беспорядков пострадали военные сил безопасности под эгидой НАТО

По информации журналистов, всего ранения получил 41 солдат, часть из них – это ожоги, вызванные коктейлями Молотова, которые использовали протестующие.

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В понедельник, 29 мая, министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) пострадали в беспорядках в Косово.

"Хочу выразить солидарность с солдатами миссии KFOR, которые получили ранения в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией. Среди них 11 итальянцев, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает", – написал он в Twitter.

Как сообщает Corriere, в ходе серьезных столкновений с сербскими демонстрантами в Звечане на севере страны были ранены 41 солдат KFOR сил НАТО в Косово, в том числе 11 итальянцев.

По данным Минобороны, 11 раненых итальянцев — альпийские солдаты из девятого полка "Акуила". Трое из них получили серьезные, но не опасные для жизни ранения: ожоги и переломы, вызванные, по словам информированных источников информационных агентств, коктейлями Молотова.

Что происходит в Косово

В понедельник, 29 мая, миротворцы НАТО установили границы безопасности вокруг трех городских советов на территории частично признанного Косово. Это было сделано с целью сдерживания сербских протестов против назначения этнических албанцев на посты мэров в районах, где проживают сербы.

По информации Еuractiv, в городе Звечан государственная полиция, состоящая исключительно из этнических албанцев, применила перцовый газ для разгона толпы сербов, которые прорвали баррикаду безопасности и пытались проникнуть силой в здание муниципалитета.

В то же время, в городе Лепосавич, расположенном недалеко от границы с Сербией, военные силы США установили колючую проволоку вокруг здания муниципалитета, чтобы защитить его от протестующих. В городе Зубин-Потоце миротворцы НАТО также заблокировали ратушу, чтобы предотвратить доступ сербов.

Отмечается, что сербы отказались участвовать в местных выборах в апреле. В результате этого этнические албанские кандидаты одержали победу на выборах мэров в четырех муниципалитетах, где проживает большинство сербского населения, включая Северную Митровицу.

Напомним, 26 мая Министерство обороны Сербии подтвердило срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом. Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО прекратить насилие в отношении сербов.

29 мая Александр Вучич заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти "заигрался в какого-то Зеленского", в связи с чем в стране может произойти то, чего Сербия до сих пор не видела и "не могла мечтать".