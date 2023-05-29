Протести у Косові: під час заворушень постраждали військові сил безпеки під егідою НАТО

За інформацією журналістів, всього поранення отримав 41 солдат, частина з них — це опіки, спричинені коктейлями Молотова, які використовували протестувальники.

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У понеділок, 29 травня, міністр закордонних справ Італії та віцепрем'єр Антоніо Таяні повідомив, що 11 італійських військовослужбовців з-поміж співробітників Міжнародних сил безпеки під егідою НАТО (KFOR) постраждали в заворушеннях у Косові.

"Хочу висловити солідарність із солдатами місії KFOR, які отримали поранення в Косові під час зіткнень між сербськими демонстрантами та косовською поліцією. Серед них 11 італійців, троє з яких перебувають у тяжкому стані, але їх життю нічого не загрожує", — написав він у Twitter.

Як повідомляє Corriere, в ході серйозних зіткнень із сербськими демонстрантами у Звечані на півночі країни було поранено 41 солдатів KFOR сил НАТО в Косові, зокрема 11 італійців.

За даними Міноборони, 11 поранених італійців — альпійські солдати з дев'ятого полку "Акуїла". Троє з них отримали серйозні, але не небезпечні для життя поранення: опіки та переломи, спричинені, за словами інформованих джерел інформаційних агентств, коктейлями Молотова.

Що відбувається у Косові

У понеділок, 29 травня, миротворці НАТО встановили безпекові кордони навколо трьох міських рад на території частково визнаного Косова. Це було зроблено з метою стримування сербських протестів проти призначення етнічних албанців на посади мерів у районах, де мешкають серби.

За інформацією Еuractiv, у місті Звечан державна поліція, що складається виключно з етнічних албанців, застосувала перцевий газ для розгону натовпу сербів, які прорвали барикаду безпеки та намагалися проникнути силою до будівлі муніципалітету.

Водночас у місті Лепосавич, розташованому неподалік кордону з Сербією, військові сили США встановили колючий дріт навколо будівлі муніципалітету, щоб захистити його від протестувальників. У Зубін-Потоці миротворці НАТО також заблокували ратушу, щоб запобігти доступу сербів.

Зазначається, що серби відмовилися брати участь у місцевих виборах у квітні. Внаслідок цього етнічні албанські кандидати здобули перемогу на виборах мерів у чотирьох муніципалітетах, де проживає більшість сербського населення, включаючи Північну Митровицю.

Нагадаємо, 26 травня Міністерство оборони Сербії підтвердило термінове висування армії до адміністративного кордону з Косовом. Президент Сербії Олександр Вучич закликав НАТО припинити насильство щодо сербів.

29 травня Олександр Вучич заявив, що прем'єр-міністр Косова Альбін Курті "загрався у якогось Зеленського", у зв'язку з чим у країні може статися те, чого Сербія досі не бачила і "не могла мріяти".