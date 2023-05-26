В Сербии подтвердили срочное выдвижение армии к границе с Косово: что происходит в регионе
В трех муниципалитетах на севере Косово и Метохии происходят столкновения местных сербов с косовскими полицейскими. Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО прекратить насилие в отношении сербов.
В пятницу, 26 мая, Министерство обороны Сербии подтвердило срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом. Об этом вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил на своей странице в Twitter.
"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией", — заявил глава Минобороны.
Ранее телеканал Kurir сообщил, что сербский лидер Александр Вучич, который также является главнокомандующим, привел армию страны в состоянии максимальной готовности из-за ситуации в Косово.
"Президент Вучич решился на этот шаг из-за насилия, которое полиция Альбина Курти совершает против сербского народа в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче. Он также попросил НАТО срочно прекратить насилие в отношении сербов", – пишет издание.
Что происходит в Косово?
Утром 26 мая в трех муниципалитетах на севере Косово и Метохии начались волнения, сообщал Kurir.
Более десятка косовских полицейских прибыли на джипах к зданиям местного самоуправления в Косовска-Митровице, Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а десятки сербов, занятых во временных органах власти этих муниципалитетов, собрались у въездов в здания.
В Зубин-Потоке спецназовцы хотели "повесить сине-желтый флаг, символизирующий государственность Косово" на муниципальном здании, в котором находится Временный муниципальный орган правительства Сербии.
Еще с полудня в Лепосавиче нет сигнала мобильной связи, а в Северной Митровице включили сирены.
Сотрудники косовской полиции применили слезоточивый газ перед зданием муниципалитета Звечан, чтобы разогнать собравшихся сербов.
Полицейские Косова вошли в здание муниципалитета Звечан и применили слезоточивый газ, а также шоковые бомбы. Также в населенный пункт вошла бронетехника спецподразделений косовской полиции. В результате столкновений появились раненые.
Машины косовской полиции и одна гражданская машина были подожжены.
После того как полицейские Косова окружили здание муниципалитета в Лепосавиче, сербы выстроили баррикаду прямо перед зданием муниципалитета.
Напомним, 12 апреля специальный представитель США по противодействию дезинформации Джеймс Рубин назвал российскую пропаганду, распространяющуюся посредством СМИ Сербии, угрозой региону Западных Балкан.
В марте исследовательский центр Jamestown Foundation заявил, что действия наемников ЧВК "Вагнера" не ограничиваются операциями в Африке и в Украине. Они также активно спонсируют профашистские организации в Сербии.