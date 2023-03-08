Хотят открыть второй фронт: ЧВК "Вагнер" спонсирует профашистские партии в Сербии, – аналитики

"Вагнеровцы" не только вербуют сербов для войны против Украины, но и активно спонсируют партии для раскачивания ситуации в стране и в регионе в целом, отмечают в Jamestown Foundation.

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Действия наемников ЧВК "Вагнера" не ограничиваются операциями в Африке и в Украине. Они также активно спонсируют профашистские организации в Сербии. Об этом сообщает исследовательский центр Jamestown Foundation.

Российские теневые организации и наемники ЧВК "Вагнер" вербуют сербских "добровольцев" для войны против Украины, однако аналитики отмечают, что на этом их действия не ограничиваются. ЧВК "Вагнер" была основана в 2014 году, что вполне вероятно, могут быть частью плана РФ по созданию нестабильности и пророссийских митингов за рубежом.

В Сербии деятельность "вагнеровцев" пошла дальше, чем где-либо. Они создали и поддерживают правые экстремистские группы "Народный патруль" и "Российско-сербский центр Орлови" для дестабилизации ситуации в стране. Отмечается, что их лидеры Дамьян Кнежевич и Александр Лисов тесно связаны с ЧВК "Вагнера" и распространяют российскую пропаганду, работая над дестабилизацией Сербии. Президент страны Александр Вучич охарактеризовал "Народный патруль" как "фашистскую группу".

Отмечается, что Сербия пытается найти баланс между отношениями с Западом и РФ, поэтому присутствие ультраправых организаций несут угрозу для Белграда. Россия делает ставку на открытие второго фронта в Европе. Дестабилизацию в Молдове, Болгарии и на Балканах стоит рассматривать в рамках широких планов РФ.

Аналитики считают, что США и ЕС нужно не допустить открытия второго фронта в войне РФ против Украины. Джо Байден должен предпринять более активные действия для решения проблем в Косова.

Напомним, 3 марта президент Вучич намекнул на то, что Сербия готова прекратить поддержку РФ, в будущем государству нужно будет сделать несколько важных решений.

1 марта Вучич заявил, что сербов, воюющих против Украины арестуют и накажут.