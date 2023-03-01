Наемников арестуем: Вучич обещает наказать сербов, воюющих в Украине за ЧВК "Вагнер"

В Сербии недавно арестовали одного из лидеров ультраправых Дамьяна Кнежевича — он публично поддержал "вагнеровцев" и был причастен к вербовке. Дружественные страны не должны заниматься рекрутингом боевиков, отметил Александр Вучич.

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Cербских наемников, вступивших в ряды российской ЧВК "Вагнер", ждет серьезное наказание. Об этом президент Сербии Александр Вучич рассказал в интервью Politico, которое опубликовано 1 марта.

"Мне не нужна поддержка "Вагнера". Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", — отметил президент.

Дружественные страны, по его словам, не вербуют граждан других государств.

Один из лидеров ультраправых в Сербии Дамьян Кнежевич, публично поддержал "вагнеровцев" и был причастен к вербовке наемников. Недавно его арестовали и обвинили в подстрекательстве к насилию, сообщило издание.

Вучич в разговоре с Politico подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины. Но все же сербский лидер явно огорчен потерей Косово, заметили журналисты.

"Сербы, пережившие бомбардировки НАТО во время войны в Косово в 1999 году, могут сопереживать украинцам. В Сербии вы не услышите ни одного плохого слова об украинцах", — констатировал он.

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Александр Вучич отметил, что на Западе действуют двойные стандарты и территориальная целостность Сербии для него менее важна.

"И даже сегодня я могу вам сказать, что Крым, Донбасс, Херсон — это все Украина", — заключил он.

Напомним, что 1 адвокат Чедомир Стойкович озвучил количество сербов, воюющих за российские вооруженные группировки. В рядах ЧВК "Вагнер" могут воевать до 200 граждан страны. Российские группировки заинтересованы в вербке людей в возрасте 20-30 лет без боевого опыта.

По данным Ukraine Weapons Tracker, у ВСУ появились сербские ракеты для РСЗО "Град" с дальностью стрельбы до 40 км. Сербия продала 3500 снарядов третьей стороне, в Украину они могли попасть через Турцию.

В начале февраля этого года президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи рассказывала о возможной гибридной атаке Сербии для захвата территории.