Найманців заарештуємо: Вучич обіцяє покарати сербів, які воюють в Україні за ПВК "Вагнер"

У Сербії нещодавно заарештували одного з лідерів ультраправих Дам'яна Кнежевича — він публічно підтримав "вагнерівців" і був причетний до вербування. Дружні країни не повинні займатися рекрутингом бойовиків, наголосив Александр Вучич.

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На сербських найманців, які вступили в лави російської ПВК "Вагнер", чекає серйозне покарання. Про це президент Сербії Александр Вучич розповів в інтерв'ю Politico, опублікованому 1 березня.

"Мені не потрібна підтримка "Вагнера". Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли повернуться додому, і будуть у межах досяжності наших установ", — зазначив президент.

Дружні країни, за його словами, не вербують громадян інших держав.

Один із лідерів ультраправих у Сербії Дам'ян Кнежевич публічно підтримав "вагнерівців" і був причетний до вербування найманців. Нещодавно його заарештували та звинуватили в підбурюванні до насильства, повідомило видання.

Вучич у розмові з Politico наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України. Але все ж таки сербський лідер явно засмучений втратою Косова, зауважили журналісти.

"Серби, які пережили бомбардування НАТО під час війни в Косові 1999 року, можуть співпереживати українцям. У Сербії ви не почуєте жодного поганого слова про українців", — констатував він.

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Александр Вучич зазначив, що на Заході діють подвійні стандарти, і територіальна цілісність Сербії для нього менш важлива.

"І навіть сьогодні я можу вам сказати, що Крим, Донбас, Херсон — це все Україна", — сказав він.

Нагадаємо, що один адвокат Чедомир Стойкович озвучив кількість сербів, які воюють за російські збройні угруповання. У лавах ПВК "Вагнер" можуть воювати до 200 громадян країни. Російські угруповання зацікавлені у вербовці людей віком 20-30 років без бойового досвіду.

За даними Ukraine Weapons Tracker, у ЗСУ з'явилися сербські ракети для РСЗВ "Град" із дальністю стрільби до 40 км. Сербія продала 3500 снарядів третій стороні, в Україну вони могли потрапити через Туреччину.

На початку лютого цього року президентка частково визнаної республіки Косово Вйоса Османі розповідала про можливу гібридну атаку Сербії для захоплення території.