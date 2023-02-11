"За кримським сценарієм": ПВК "Вагнер" готують анексію Косово, – президентка Османі

За словами президентки Косово, вже близько пів року контрабандою постачають зброю та форму без розпізнавальних знаків, щоб захопити територію без оголошення "спецоперацій".

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Президентка частково визнаної республіки Косово Вйоса Османі заявила, що Сербія може готувати на них гібридний напад із метою захоплення території. Про це повідомляє The Telegraph.

Найманці ПВК "Вагнер" співпрацюють із воєнізованими формуваннями в Сербії, щоб постачати зброю та військову форму без розпізнавальних знаків у Косові. Операція має закласти основу можливого гібридного вторгнення Сербії. Османі заявляє, що приготування сербської сторони мають паралелі з анексією Криму у 2015 році, коли ЗС РФ зайшли на півострів без розпізнавальних знаків.

"Вони привозять зброю та спорядження, але формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією", — сказала Османі.

Завдання, за її словами, полягає і в тому, щоб підготувати ґрунт для можливої анексії шляхом гібридної атаки. Контрабанда зброї здійснюється вже не менше як пів року. Наміри "точнісінько такі ж", як у Володимира Путіна з Кримом 9 років тому. Спочатку він використав росіян, які там жили, а потім організовував операції під хибним прапором, а за підсумком послав свої війська.

"Є явні докази того, що сербські воєнізовані групи планували та організовували це разом із "Вагнером". Скільки їх було на кордоні чи всередині, це питання, яке все ще досліджується", — зазначила президентка Косово.

Водночас експерти балканісти вважають, що серби не підуть на агресію, оскільки зіткнуться з силами НАТО KFOR. На це президентка Косово каже, що багато світових лідерів не вірили у повномасштабне вторгнення в Україну, проте війна вже триває майже рік. І наявність сил KFOR не означає, що президент Сербії Вучич не піде на таку спробу.

"Через Сербію РФ хоче створити інші осередки конфлікту, щоб західним демократіям довелося мати справу з багатьма кризами одночасно, а не зосереджувати всю свою увагу на Україні", — підсумувала президентка Косово.

У виданні зазначають, що кордон між Косово та Сербією є однією з найнебезпечніших вибухових ліній на Балканах. Новий виток атаки розпочався зі суперечкою через водійські права. Етнічні серби в Косові були люті через примус відмовитися від виданих сербами прав та номерних знаків, які видавали влада Косова. У грудні криза загострилася настільки, що президент Сербії, який не визнає Косова, пригрозив запровадити війська до північної частини Косова.

Нагадаємо, за даними правозахисників, за ПВК "Вагнер" в Україні може воювати до 200 сербських найманців.