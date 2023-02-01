За ПВК "Вагнер" в Україні можуть воювати до 200 сербів, — правозахисник

За словами адвоката Чедомира Стойковича, він звернувся до суду Бєлгорода із метою заборонити діяльність бойовиків збройного угруповання на території Сербії. Проте буквально за кілька днів генеральна прокуратура різко зупинила розслідування за цим фактом.

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За російські збройні угруповання, у тому числі ПВК "Вагнер", воюють від 30 до 200 громадян Сербії. Про це у середу, 1 лютого, розповів адвокат Чедомир Стойкович у ході брифінгу в Медіацентрі Україна – Одеса.

"Ми бачили багато відео, на яких серби воюють на передовій. І багато сербів у різних російських парамілітарних групах. Ми маємо аргументовану інформацію, що серби можуть бути у лавах "ПВК "Вагнер". Тому, що на відео вони були не у формі Збройних сил РФ", — зазначив Стойкович.

Адвокат також додав, що на відміну від 2014 року, коли на боці РФ воювали люди з досвідом балканських воєн, наразі ПВК "Вангер" та інші парамілітарні російські угруповання вербують молодих людей віком 20-30 років без бойового досвіду.

"І ми бачимо, що їх тренують не як професіоналів. Їх готують як звичайних піхотинців", — зазначив Чедомир Стойкович.

За словами правозахисника, у січні він звернувся до суду Бєлгорода та до генеральної прокуратури Сербії з вимогами заборонити діяльність ПВК "Вагнер" у Сербії.

"Проте через 4 дні генеральна прокуратура зупинила розслідування моєї заяви. Такої швидкої реакції на заяву ще не було. Хтось проінструктував генерального прокурора, щоб він відхилив моє звернення", — заявив Стойкович.

Нагадаємо, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 31 січня, запровадження регулярних підрозділів ЗС РФ на зміну найманцям ПВК "Вагнер" відстрочило кульмінацію наступу росіян на Бахмут.

Також нагадаємо, 31 січня керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що Збройні сили РФ готуються перекинути підрозділи ПВК "Вагнер" на Запорізький напрямок.

Раніше колишній командир "ПВК Вагнера" Андрій Медведєв, який попросив притулок у Норвегії, вибачився перед українцями. За його словами, він отримав повідомлення від української діаспори в Норвегії, яка висловлює свій протест проти надання притулку "вагнерівцю", що втік з Росії.