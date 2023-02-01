За ЧВК "Вагнер" в Украине могут воевать до 200 сербов, — правозащитник

По словам адвоката Чедомира Стойковича, он обратился в суд Белграда с целью запретить деятельность боевиков вооруженной группировки на территории Сербии. Однако буквально через пару дней генеральная прокуратура резко остановила расследование по данному факту.

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За российские вооруженные группировки, в том числе ЧВК "Вагнер" воюют от 30 до 200 граждан Сербии. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал адвокат Чедомир Стойкович в ходе брифинга в Медиацентре Украина — Одесса.

"Мы видели много видео, в которых сербы воюют на передовой. И много сербов в различных российских парамилитарных группах. Мы имеем аргументированную информацию, что сербы могут быть в рядах "ЧВК "Вагнер". Потому что на видео они были не в форме Вооруженных сил РФ", — отметил Стойкович.

Адвокат также добавил, что в отличие от 2014 года, когда на стороне РФ воевали люди с опытом балканских войн, сейчас ЧВК "Вангер" и другие парамилитарные российские группировки вербуют молодых людей в возрасте 20-30 лет без боевого опыта.

"И мы видим, что их тренируют не как профессионалов. Их готовят как обычных пехотинцев", — отметил Чедомир Стойкович.

По словам правозащитника, в январе он обратился в суд Белграда и в генеральную прокуратуру Сербии с требованиями запретить деятельность ЧВК "Вагнер" в Сербии.

"Однако через 4 дня генеральная прокуратура остановила расследование моего заявления. Такой быстрой реакции на заявление еще не было. Кто-то проинструктировал генерального прокурора, чтобы он отклонил мое обращение", — заявил Стойкович.

Напомним, согласно отчету Института излучения войны (ISW) от 31 января, введение регулярных подразделений ВС РФ на смену наемникам ЧВК "Вагнер" отсрочило кульминацию наступления россиян на Бахмут.

Также напомним, 31 января начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил, что Вооруженные силы РФ готовятся перебросить подразделения ЧВК "Вагнер" на Запорожское направление.

Ранее бывший командир "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, попросивший убежище в Норвегии, принес извинения украинцам. По его словам, он получил сообщения от украинской диаспоры в Норвегии, которая выражает свой протест против предоставления убежища бівшему "вагнеровцу", сбежавшему из России.