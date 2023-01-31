"Я негодяй для вас": экс-командир "ЧВК Вагнера" Медведев извинился перед украинцами (видео)

Украинская диаспора в Норвегии протестует против предоставления убежища бывшему наемнику. При этом "вагнеровец" уверен, что его убьют в случае экстрадиции в РФ или Украину.

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Бывший командир "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, попросивший убежище в Норвегии, принес извинения украинцам, проживающим в стране. Об этом он сказал в понедельник, 30 января, в интервью норвежскому телеканалу NRK.

Как рассказал сам Медведев, он получил сообщения от украинской диаспоры в Норвегии, которая выражает свой протест против предоставления убежища экс-"вагнеровцу", сбежавшему из России.

Россиянин подчеркнул, что осознает причины такой негативной реакции.

"Я понимаю, что это трудно принять, согласен. Я негодяй для вас. Я просто прошу еще раз обратить внимание на то, что я это осознал, пусть даже поздно, но я это осознал и выступил против этого всего", — прокомментировал наемник из "ЧВК Вагнера".

[ + – ] Фото NRK. Андрей Медведев сбежал в Норвегию в ночь на 13 января

При этом 26-летний мужчина попросил не осуждать его.

"Прошу не осуждать меня, и в любом случае прошу прощения", — сказал Медведев журналистам.

По словам мужчины, в случае экстрадиции в Россию или Украину его ожидает смерть. При этом, как считает экс-"вагнеровец", в Норвегии его жизни также угрожает опасность.

[ + – ] Фото NRK. Бывший "вагнеровец" извинился перед украинцами

Внутренние правила "ЧВК Вагнера": откровения Андрея Медведева

Медведев отметил, что у него было две причины сбежать из страны-агрессора. Во-первых, по словам экс-бойца, он осознал, что война России против Украины была "совершенно неправильной". Вторая причина — внутренняя жестокость в рядах "ЧВК Вагнера".

Россиянин сообщил, что наемники без колебаний убивали всех, кто высказывался против военной агрессии.

"Если кто-то отказывался выполнять приказ, его расстреливали по законам военного времени", — объяснил он.

По его словам, всего за 10 дней, когда он был на сборах наемников, было несколько подобных случаев.

[ + – ] Фото NRK. Андрей Медведев в Норвегии

Напомним, В ночь с 12 на 13 января Андрей Медведев сбежал из своего подразделения и нелегально перешел границу с Норвегией в районе населенного пункта Никель Мурманской области. В Норвегии его задержали пограничники. Он запросил у местных правоохранителей защиту и политическое убежище.

Это первый известный "вагнеровец", воевавший в Украине и сбежавший за границу.

25 января стало известно, что норвежская полиция выпустила Медведева из-под стражи.