Сбежавший в Норвегию экс-командир "Вагнера" вышел из-под стражи, – СМИ

По словам представителей норвежской полиции, Андрею Медведеву не грозит депортация обратно в Россию.

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Полиция Норвегии сообщила, что не намерена интернировать бывшего командира российской "группы Вагнера" Андрея Медведева, нелегально проникнувшего на территорию страны. Об этом пишет Reuters.

Авторы публикации отмечают, что экс-командир "вагнеровцев" попал на территорию Норвегии 13 января заявив правоохранителям, что опасается за свою жизнь.

В понедельник, 23 января полиция сообщила об аресте Андрея Медведева и содержании его под стражей в иммиграционном центре Трандум за пределами Осло. По данным журналистов, к данной мере пришлось прибегнуть из-за "несогласия с мерами, принятыми для обеспечения его безопасности".

В источнике указали на то, что, как правило, в Трандуме содержатся просители убежища перед депортацией. Однако в норвежской полиции заявили, что не намерены депортировать Медведева обратно в РФ.

"Имиграционное подразделение полиции освобождает Медведева из… Трандума по приказу находиться по определенному месту жительства", — сообщили в полиции журналистам.

Норвежский адвокат Андрея Медведева Брюньульф Риснес отказал журналистам в комментарии по данному поводу.

Как Медведев оказался в Норвегии

По данным проекта правозащитников Gulagu.net, Андрей Медведев покинул территорию России 12 января, нелегально перейдя норвежскую границу. По прибытию экс-командир "группы Вагнера" запросил у местных правоохранителей защиту и политическое убежище.

По словам Медведева, в Норвегию он отправился в белом маскировочном халате. В процессе побега по нему открыли огонь российские пограничники и натравили на него служебную собаку.

"Я выбежал на замерзшее озеро, они побоялись за мной бежать, так как лед был очень тонкий. Они пустили мне в след собаку, но она запуталась в проволоке. Я добежал до ближайшего населенного пункта в Норвегии", — вспоминает Медведев.

Оказавшись за пределами РФ, беглец постучал в первый попавшийся дом и сообщил хозяевам, что ему нужна помощь. Далее он отошел от населенного пункта по трассе где был настигнут норвежскими пограничниками и полицейскими и отправлен в миграционный центр в Осло.

Напомним, что Андрей Медведев является бывшим командиром Евгения Нужина, который ранее отбывал наказание в одной из российских тюрем за убийство, но был завербован в "группу Вагнера" и отправлен на войну в Украину. В ноябре прошлого в российских Telegram-каналы появилось видео его казни при помощи кувалды.

Видеоролик прокомментировал основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин, назвав его "прекрасной режиссерской работой". Он также заявил, что Евгений Нужин встретился с "недобрыми, но справедливыми людьми".

Фокус также писал, что 16 ноября Андрей Медведев сообщил об известных ему десяти случаях казни бойцов "группы Вагнера" за отказ вести боевые действия. Медведев утверждает, что был свидетелем нескольких расстрелов и отметил, что восемь из десяти убитых ранее отбывали сроки в местах лишения свободы.