Екскомандир "Вагнера", який втік у Норвегію, вийшов з-під варти, – ЗМІ

За словами представників норвезької поліції, Андрію Медведєву не загрожує депортація назад у Росію.

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Поліція Норвегії повідомила, що не має наміру інтернувати колишнього командира російської "групи Вагнера" Андрія Медведєва, який нелегально проникнув на територію країни. Про це пише Reuters.

Автори публікації зазначають, що екскомандир "вагнерівців" потрапив на територію Норвегії 13 січня, заявивши правоохоронцям, що побоюється за своє життя.

У понеділок, 23 січня поліція повідомила про арешт Андрія Медведєва й утримання його під вартою в імміграційному центрі Трандум за межами Осло. За даними журналістів, цієї міри довелося вдатися через "незгоду із заходами, вжитими для гарантування його безпеки".

У джерелі вказали, що, зазвичай, у Трандумі утримуються прохачі притулку перед депортацією. Однак у норвезькій поліції заявили, що не мають наміру депортувати Медведєва назад в РФ.

"Іміграційний підрозділ поліції звільняє Медведєва з… Трандума за наказом перебувати за певним місцем проживання", — повідомили в поліції журналістам.

Норвезький адвокат Андрія Медведєва Брюньульф Ріснес відмовив журналістам у коментарі з цього приводу.

Як Медведєв опинився в Норвегії

За даними проєкту правозахисників Gulagu.net, Андрій Медведєв покинув територію Росії 12 січня, нелегально перейшовши норвезький кордон. Після прибуття екскомандир "групи Вагнера" запросив у місцевих правоохоронців захист і політичний притулок.

За словами Медведєва, до Норвегії він вирушив у білому маскувальному халаті. У процесі втечі по ньому відкрили вогонь російські прикордонники та нацькували на нього службового собаку.

"Я вибіг на замерзле озеро, вони побоялися за мною бігти, оскільки лід був дуже тонкий. Вони пустили мені в слід собаку, але він заплутався у дроті. Я добіг до найближчого населеного пункту в Норвегії", — згадує Медведєв.

Опинившись за межами РФ, утікач постукав у перший-ліпший будинок і повідомив господарів, що йому потрібна допомога. Далі він відійшов від населеного пункту по трасі, де був наздогнаний норвезькими прикордонниками та поліцейськими і відправлений до міграційного центру в Осло.

Нагадаємо, що Андрій Медведєв є колишнім командиром Євгена Нужина, який раніше відбував покарання в одній з російських в'язниць за вбивство, але був завербований у "групу Вагнера" та відправлений на війну в Україну. У листопаді минулого року в російських Telegram-каналах з'явилося відео його страти за допомогою кувалди.

Відеоролик прокоментував засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин, назвавши його "прекрасною режисерською роботою". Він також заявив, що Євген Нужин зустрівся з "недобрими, але справедливими людьми".

Фокус також писав, що 16 листопада Андрій Медведєв повідомив про відомі йому десять випадків страти бійців "групи Вагнера" за відмову вести бойові дії. Медведєв стверджує, що був свідком кількох розстрілів і зазначив, що вісім із десяти вбитих раніше відбували терміни у місцях позбавлення волі.