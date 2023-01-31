"Я негідник для вас": екскомандир "ПВК Вагнера" Медведєв вибачився перед українцями (відео)

Українська діаспора в Норвегії протестує проти надання притулку колишньому найманцю. При цьому "вагнерівець" упевнений, що його вб'ють у разі екстрадиції в РФ чи Україну.

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Колишній командир "ПВК Вагнера" Андрій Медведєв, який попросив притулок у Норвегії, вибачився перед українцями, які проживають у країні. Про це він сказав у понеділок, 30 січня, в інтерв'ю норвезькому телеканалу NRK.

Як розповів сам Медведєв, він отримав повідомлення від української діаспори в Норвегії, яка висловлює свій протест проти надання притулку колишньому "вагнерівцю", котрий втік із Росії.

Росіянин наголосив, що усвідомлює причини такої негативної реакції.

"Я розумію, що це важко прийняти, згоден. Я негідник для вас. Я просто прошу ще раз звернути увагу на те, що я це усвідомив, нехай навіть пізно, але я це усвідомив і виступив проти цього всього", — прокоментував найманець із "ПВК Вагнера".

[ + – ] Фото NRK. Андрій Медведєв втік у Норвегію в ніч проти 13 січня

При цьому 26-річний чоловік попросив його не засуджувати.

"Прошу не засуджувати мене, і в будь-якому разі прошу вибачення", — сказав Медведєв журналістам.

За словами чоловіка, в разі екстрадиції в Росію чи Україну на нього чекає смерть. При цьому, як вважає колишній "вагнерівець", у Норвегії його життю також загрожує небезпека.

[ + – ] Фото NRK. Колишній "вагнерівець" вибачився перед українцями

Внутрішні правила "ПВК Вагнера": одкровення Андрія Медведєва

Медведєв зазначив, що він мав дві причини втекти з країни-агресора. По-перше, за словами ексбійця, він усвідомив, що війна Росії проти України була "абсолютно неправильною". Друга причина — внутрішня жорстокість у лавах "ПВК Вагнера".

Росіянин повідомив, що найманці без вагань убивали всіх, хто висловлювався проти військової агресії.

"Якщо хтось відмовлявся виконувати наказ, його розстрілювали за законами воєнного часу", — пояснив він.

За його словами, лише за 10 днів, коли він був на зборах найманців, було кілька подібних випадків.

[ + – ] Фото NRK. Андрій Медведєв у Норвегії

Нагадаємо, у ніч із 12 на 13 січня Андрій Медведєв втік зі свого підрозділу і нелегально перейшов кордон із Норвегією у районі населеного пункту Нікель Мурманської області. У Норвегії його затримали прикордонники. Він запросив у місцевих правоохоронців захист і політичний притулок.

Це перший відомий "вагнерівець", який воював в Україні та втік за кордон.

25 січня стало відомо, що норвезька поліція випустила Медведєва з-під варти.