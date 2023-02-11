"По крымскому сценарию": ЧВК "Вагнер" готовят аннексию Косово, – президент Османи

По словам косовского президента, уже около полугода контрабандой поставляют оружие и форму без опознавательных знаков, чтобы захватить территорию без объявления "спецопераций".

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Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи заявила, что Сербия может готовить на них гибридное нападение с целью захвата территории. Об этом сообщает The Telegraph.

Наемники ЧВК "Вагнер" сотрудничают с военизированными формированиями в Сербии, чтобы поставлять оружие и военную форму без опознавательных знаков в Косово. Операция должна заложить основу для возможного гибридного вторжения Сербии. Османи заявляет, что приготовления сербской стороны имеют параллели с аннексией Крыма в 2015 году, когда ВС РФ зашли на полуостров без опозновательных знаков.

"Они привозят оружие и обмундирование, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет достичь своих целей, не называя это военной операцией", — сказала Османи.

Задача, по ее словам, состоят и в том, чтобы подготовить почву для возможной аннексии путем гибридной атаки. Контрабанда оружия осуществляется уже не менее полугода. Намерения "в точности такие же", как у Владимира Путина с Крымом 9 лет назад. Сперва он использовал россиян, которые там жили, а затем организовывал операции под ложным флагом, а по итогу послал свои войска.

"Есть явные доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это вместе с "Вагнером". Сколько их было на границе или внутри, это вопрос, который все еще исследуется", — отметила президент Косово.

Вместе с тем эксперты балканисты считают, что сербы не пойдут на агрессию, так как столкнутся с силами НАТО KFOR. На это президент Косово говорит, что многие мировые лидеры не верили в полномасштабное вторжение в Украину, однако война уже идет почти год. И наличие сил KFOR не означает, что президент Сербии Вучич не пойдет на такую попытку.

"Через Сербию РФ хочет создать другие очаги конфликта, чтобы западным демократиям пришлось иметь дело с множеством кризисов одновременно, а не сосредотачивать все свое внимание на Украине", — подытожила косовский президент.

В издании отмечают, что граница между Косово и Сербией является одной из самых взрывоопасных линий на Балканах. Новый виток атаки начался со спором из-за водительских прав. Этнические сербы в Косово были в ярости из-за принуждения отказаться от выданных сербами прав и номерных знаков, которые выдавали власти Косово. В декабре кризис обострился настолько, что президент Сербии, который не признает Косово, пригрозил ввести войска в северную часть Косово.

Напомним, по данным правозащитников, за ЧВК "Вагнер" в Украине может воевать до 200 сербских наемников.