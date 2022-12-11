Обострение в Косово: президент Сербии заявил о самом тяжелом дне в его жизни (видео)

Сербский лидер Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности из-за ультиматума косовских властей. По его мнению, ночь будет трудной — стоит ожидать провокаций.

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Президент Сербии Александр Вучич созвал вечером 11 декабря экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии RTS.

Сербский лидер принял это решение после того, как премьер-министр Косово Альбин Курти объявил косовским сербам ультиматум — убрать баррикады на дорогах на севере до конца 11 декабря.

"Сегодня, безусловно, самый трудный день для меня с тех пор, как я стал президентом. Возможно, меня ждет самая трудная ночь", — сказал Вучич.

[ + – ] Вучич призвал сербов на севере Косово и Метохии к спокойствию и миролюбию

Он призвал сербов на севере Косово и Метохии к спокойствию и миролюбию, а также не поддаваться на провокации.

"Надеюсь, у нас есть заверения от KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово, — ред.), что они не будут предпринимать насильственных действий против демонстрантов. Мы продолжаем говорить с ними, это наша работа", — заявил президент во время заседания.

Вучич подчеркнул гордость за сербских военных и полицейских.

[ + – ] Вучич призвал сербов не трогать персонал KFOR и EULEX

"Прежде чем они получат какой-либо приказ, кроме тревоги и повышения боевой готовности, мы миллион раз постараемся до этого сохранить мир для всех наших граждан", — заявил глава Сербии.

Вучич призвал сербов не трогать персонал KFOR и EULEX (отправленная в Косово спецмиссия Евросоюза, в состав которой входит 2000 гражданских и правоохранителей).

Сербские спецслужбы, по словам президента заметили подготовку к провокациям в среде косово-албанских сил. Под видом протестующих они могут напасть на KFOR и EULEX, проинформировал Вучич.

Сербия и Косово на грани войны — реакция Запада

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что действия Сербии повышают градус напряженности вокруг Косова.

"Косово уменьшило напряженность, отложив местные выборы. Сербия своей недавней риторикой поступила противоположно. Предложение об отправке сербских сил в Косово абсолютно неприемлемо", — завила министр.

Бербок отметила, что всецело поддерживает диалог двух государства под эгидой Евросоюза.

[ + – ] Действия Сербии повышают градус напряженности вокруг Косова, говорят в Германии

В совместном заявлении посольств США в Белграде и Приштине содержится призыв демонтировать баррикады на севере Косово и прекратить угрозы насилием.

"Решительно осуждаем все нападения на косовские и международные органы безопасности. Призываем всех проявлять максимальную сдержанность и меры по деэскалации, воздерживаться от провокаций", — подчеркнули дипломаты.

Вучич в ответ на заседании Совета нацбезопасности был разочарован данным заявлением. По его словам, Косово — это "детище Штатов и они его защищают".

"Мы говорим о попытке положить конец проблеме в Косово. В ней участвует косовский премьер Альбин Курти, Приштина и большая часть международного сообщества", — подчеркнул он.

Напомним, что одной из причин обострения обстановки на севере Косово стало задержание бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Его обвинили в насилии против чиновников, которые готовили выборы в местные органы власти.

Фокус 9 декабря писал о намерении Сербии отправить в Косово около 1000 силовиков. Сербский директор Управления по Косово и Метохии Петар Петкович заявил о вторжении 300 косовских полицейских.