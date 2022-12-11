Загострення в Косова: президент Сербії заявив про найважчий день у його житті (відео)

Сербський лідер Олександр Вучич скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки через ультиматум косовської влади. На його думку, ніч буде важкою — варто очікувати на провокації.

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Президент Сербії Олександр Вучич скликав увечері 11 грудня екстрене засідання Ради національної безпеки у зв'язку із загостренням ситуації на півночі Косова. Про це повідомило національне телебачення Сербії RTS.

Сербський лідер прийняв це рішення після того, як прем'єр-міністр Косова Альбін Курті оголосив косовським сербам ультиматум — усунути барикади на дорогах на півночі до кінця 11 грудня.

"Сьогодні, безумовно, найважчий день для мене відтоді, як я став президентом. Можливо, на мене чекає найважча ніч", — сказав Вучич.

[ + – ] Вучич закликав сербів на півночі Косова та Метохії до спокою та миролюбності

Він закликав сербів на півночі Косова та Метохії до спокою та миролюбності, а також не піддаватися на провокації.

"Сподіваюся, у нас є запевнення від KFOR (міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові, — ред.), що вони не будуть робити насильницькі дії проти демонстрантів. Ми продовжуємо говорити з ними, це наша робота", — заявив президент під час засідання.

Вучич підкреслив гордість за сербських військових та поліцейських.

[ + – ] Вучич закликав сербів не чіпати персонал KFOR та EULEX

"Перш ніж вони отримають якийсь наказ, окрім тривоги та підвищення бойової готовності, ми мільйон разів намагатимемося до цього зберегти мир для всіх наших громадян", — заявив глава Сербії.

Вучич закликав сербів не чіпати персонал KFOR та EULEX (відправлена до Косова спецмісія Євросоюзу, до складу якої входить 2000 цивільних та правоохоронців).

Сербські спецслужби, за словами президента, помітили підготовку до провокацій у середовищі косово-албанських сил. Під виглядом протестувальників вони можуть напасти на KFOR та EULEX, поінформував Вучич.

Сербія та Косово на межі війни — реакція Заходу

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що дії Сербії підвищують градус напруженості навколо Косово.

"Косово зменшило напруженість, відклавши місцеві вибори. Сербія своєю нещодавньою риторикою вчинила протилежно. Пропозиція про відправку сербських сил до Косова абсолютно неприйнятна", — завила міністерка.

Бербок зазначила, що повністю підтримує діалог двох держав під егідою Євросоюзу.

[ + – ] Дії Сербії підвищують градус напруженості навколо Косова, кажуть у Німеччині.

У спільній заяві посольств США у Белграді та Пріштині міститься заклик демонтувати барикади на півночі Косова та припинити загрози насильством.

"Рішуче засуджуємо всі напади на косовські та міжнародні органи безпеки. Закликаємо всіх виявляти максимальну стриманість та заходи щодо деескалації, утримуватися від провокацій", — наголосили дипломати.

Вучич у відповідь на засіданні Ради нацбезпеки був розчарований цією заявою. За його словами, Косово — це "дітище Штатів і вони його захищають".

"Ми говоримо про спробу покласти край проблемі в Косово. У ній бере участь косовський прем'єр Альбін Курті, Пріштіна та більша частина міжнародної спільноти", — підкреслив він.

Нагадаємо, що однією з причин загострення ситуації на півночі Косова стало затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Його звинуватили у насильстві проти чиновників, які готували вибори до місцевих органів влади.

Фокус 9 грудня писав про намір Сербії відправити до Косова близько 1000 силовиків. Сербський директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович заявив про вторгнення 300 косовських поліцейських.