У бійців ЗСУ з'явилися сербські ракети для РСЗВ "Град" збільшеної дальності (фото)

Постачання відбулося через Канаду та Туреччину в Україну. Виробник знаючи про те, куди потраплять снаряди, стер із них маркування, зазначають аналітики.

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На озброєнні українських військових з'явилися сербські реактивні ракети для РСЗВ "Град" із дальністю до 40 км. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Сербія продала 3 500 ракет третій стороні, ймовірно через Туреччину, яка потім відправила їх в Україну. Ба більше, як зазначають аналітики, ЗСУ отримали ракети з подвоєною дальністю з 20 до 40 км. Встановити їх вдалося по специфічному ракетному двигуні з прямокутною задньою кромкою хорди.

[ + – ] Зовнішні особливості ракет G2000

Також на фото змінено маркування ракети, яке характерне для ракет G2000. На думку аналітиків, це може означати, що виробник чи експортер знали, що кінцевий пункт призначення ракети — Україна. Тому вони намагалися приховати її. При цьому автори стверджують, що ці боєприпаси були в ЗСУ ще кілька місяців тому, але вони не публікували фото.

[ + – ] Затерте маркування на ракеті G2000

Маса бойової частини ракети становить 19,1 кг, а загальна вага — 69 кг. Максимальна дальність польоту становить 40 км.

27 лютого ЗМІ писали, що сербська компанія Sofag через посередників у Туреччині та Канаді продала 3 500 ракет. Зрештою їх передали в ЗСУ.

Нагадаємо, 28 лютого Кирило Буданов заявив, що Сербія відмовила РФ у постачанні озброєнь. Кремлю важливо знайти джерела зброї, якої ворогу недостатньо.