У бойцов ВСУ появились сербские ракеты для РСЗО "Град" увеличенной дальности (фото)
Поставка произошла через Канаду и Турцию в Украину. Производитель зная о том, куда попадут снаряды, стер с них маркировку, отмечают аналитики.
На вооружении у украинских военных появились сербские реактивные ракеты для РСЗО "Град" с дальностью до 40 км. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.
Сербия продала 3500 ракет третьей стороне, вероятно, через Турцию, которая затем отправила их в Украину. Более того, как отмечают аналитики, ВСУ получили ракеты с удвоенной дальностью с 20 до 40 км. Установить их удалось по специфичному ракетному двигателю с прямоугольной задней кромкой хорды.
Также на фотографиях изменена маркировка ракеты, которая характерна для ракет G2000. По мнению аналитиков, это может означать, что производитель или экспортер знали, что конечный пункт назначения ракеты — Украина. Поэтому они пытались скрыть ее. При этом авторы утверждают, что эти боеприпасы были у ВСУ еще пару месяцев назад, но они не публиковали фотографии.
Масса боевой части ракеты составляет 19,1 кг, а общий вес — 69 кг. Максимальная дальность полета составляет 40 км.
27 февраля СМИ писали, что сербская компания Sofag через посредников в Турции и Канаде продала 3500 ракет. В конечном счете их передали в ВСУ.
Напомним, 28 февраля Кирилл Буданов заявил, что Сербия отказала РФ в поставках вооружений. Кремлю важно найти источники оружия, которого врагу недостаточно.