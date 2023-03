Вучич намекнул, что Сербия готова прекратить поддержку РФ, но есть условие, – Politico

По словам сербского президента, в будущем его стране придется сделать несколько трудных выборов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия по-прежнему стремится к вступлению в Европейский союз. Таким образом сербский лидер намекнул, что его страна может определиться с выбором стороны в российско-украинской войне, пишет Politico.

Авторы публикации отмечают, что многие возмущены отказом Сербии присоединится к антироссийским санкциям. Кроме того, в стране находится большое количество граждан РФ, которые пользуются безвизовым режимом с Сербией и выгодными условиями пребывания в стране.

На полях недавней Мюнхенской конференции по безопасности Вучич сказал представителям СМИ, что наступает время для переосмысления своей позиции. Ранее от также отмечал, что Сербия "оказалась между молотом и наковальней".

"Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы. Но я думаю, вы меня понимаете", — сказал Вучич журналистам.

Александр Вучич также добавил, что что в будущем его страна будет вынуждена сделать "несколько трудных выборов".

В издании указали на то, что ранее Вучич с гордостью заявлял о притоке иностранных инвестиций, которе по большей части поступили из Евросоюза. По словам журналистов, приверженность Сербии "европейскому пути" будет играть решающую роль в экономике страны.

В Сербии большое количество сторонников Москвы

Журналисты отмечают, что не все сербы стремятся к вступлению в ЕС. По данным опроса, проведенного спустя четыре месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину, 51% граждан Сербии склонны отвергнуть членство в Евросоюзе, а 34% придерживаются противоположного мнения. Согласно упомянутому опросу, президент России Владимир Путин пользуется популярностью среди сербов.

Опрос New Third Way, проведенный в июле прошлого года показал 66% сербов отдают предпочтение РФ, а не Евросоюзу, а 40% и вовсе хотят прекратить переговоры о вступлении в ЕС. Кроме того, 59% считают Запад виновным в войне в Украине.

"Таким образом, неясно, как Вучич может бросить Россию и всем сердцем принять Европу — даже если он действительно этого хочет", — заключили авторы публикации.

Напомним, что 1 марта было опубликовано интервью Александра Вучича изданию Politico, в котором политик пообещал наказать сербов, воюющих в Украине за ЧВК "Вагнер". Сербский президент подчеркнул, что дружественные страны не вербуют граждан других государств.

В материале Bloomberg от 20 февраля говорится, что Александар Вучич сообщил о намерении увеличить расходы на оборону и отказаться от российских самолетов МиГ, закупив вместо них французкие.

Мы также писали о том, что на вооружении у солдат ВСУ были замечены сербские реактивные ракеты для РСЗО "Град" с дальностью до 40 км. Предполагается, что Сербия продала 3500 ракет третьей стороне, которая передала их Украине.