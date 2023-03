Вучич натякнув, що Сербія готова припинити підтримку РФ, але є умова, – Politico

За словами сербського президента, у майбутньому його країні доведеться зробити кілька важких виборів.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія, як і раніше, прагне до вступу до Європейського союзу. Таким чином, сербський лідер натякнув, що його країна може визначитися з вибором сторони в російсько-українській війні, пише Politico.

Автори публікації зазначають, що багато хто обурений відмовою Сербії приєднається до антиросійських санкцій. Крім того, в країні знаходиться велика кількість громадян РФ, які користуються безвізовим режимом із Сербією та вигідними умовами перебування в країні.

На полях нещодавньої Мюнхенської безпекової конференції Вучич сказав представникам ЗМІ, що настає час для переосмислення своєї позиції. Раніше також відзначав, що Сербія "опинилася між молотом і ковадлом".

"Ви отримаєте від мене одне речення: Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС. Гаразд, робіть висновки. Але я думаю, ви мене розумієте", — сказав Вучич журналістам.

Олександр Вучич також додав, що у майбутньому його країна буде змушена зробити "кілька важких виборів".

У виданні вказали на те, що раніше Вучич з гордістю заявляв про приплив іноземних інвестицій, який здебільшого надійшли з Євросоюзу. За словами журналістів, відданість Сербії "європейському шляху" відіграватиме вирішальну роль в економіці країни.

У Сербії велика кількість прихильників Москви

Журналісти зазначають, що не всі серби прагнуть вступу до ЄС. За даними опитування, проведеного через чотири місяці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 51% громадян Сербії схильні відкинути членство в Євросоюзі, а 34% дотримуються протилежної думки. Згідно з опитуванням, президент Росії Володимир Путін користується популярністю серед сербів.

Опитування New Third Way, проведене в липні минулого року, показало, що 66% сербів віддають перевагу РФ, а не Євросоюзу, а 40% і зовсім хочуть припинити переговори про вступ до ЄС. Крім того, 59% вважають Захід винним у війні в Україні.

"Таким чином, неясно, як Вучич може покинути Росію і всім серцем прийняти Європу — навіть якщо він справді цього хоче", — зробили висновок автори публікації.

Нагадаємо, що 1 березня було опубліковано інтерв'ю Олександра Вучича виданню Politico, у якому політик пообіцяв покарати сербів, які воюють в Україні за ПВК "Вагнер". Сербський президент наголосив, що дружні країни не вербують громадян інших держав.

У матеріалі Bloomberg від 20 лютого йдеться про те, що Александар Вучич повідомив про намір збільшити витрати на оборону і відмовитися від російських літаків МіГ, закупивши замість них французькі.

Ми також писали про те, що на озброєнні у солдатів ЗСУ було помічено сербські реактивні ракети для РСЗВ "Град" з дальністю до 40 км. Передбачається, що Сербія продала 3500 ракет третій стороні, яка передала їх Україні.