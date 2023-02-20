Сербія планує відмовитись від російських літаків МіГ та закупити французькі, — ЗМІ

За словами президента Сербії, балканська країна планує купити 12 французьских літаків Rafale через санкції, введені проти Росії.

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Президент Сербії Александар Вучич заявив на ярмарку озброєнь IDEX в Абу-Дабі, що планує покращити армію. Сербія прагне збільшити витрати на оборону та розглядає французькі літаки на заміну російським. Про це стало відомо з матеріалу Bloomberg.

Сербія може витратити додаткових €700 млн на модернізацію танків, 200 броньованих машин, бойові безпілотники та забезпечення конкурентоспроможної платні новобранцям елітних підрозділів.

Угода про придбання французьких літаків з оборонного бюджету країни може обійтися в €3 млрд. Сербія може придбати принаймні 12 Rafale, за словами голови уряду.

"Наша армія має бути набагато, набагато сильнішою", — сказав Вучич у прямому ефірі, повідомляє ЗМІ. — "Це важливо для виживання Сербії, нам потрібні сильні засоби стримування".

Ціна може бути високою для країни, що дотримується військового нейтралітету та відмовляється запроваджувати санкції проти Росії, стверджує іноземне видання. Та Вучич пообіцяв, що збільшення оборонного бюджету не вплине на ВВП Сербії.

Чому Сербія відмовляється від російських МіГ?

Раніше Сербія покладалася на літаки російського виробництва МіГ для протиповітряної оборони, однак санкції проти Росії ускладнюють ситуацію. Після повномасштабного вторгнення Росії придбання запчастин для літаків стало майже неможливим.

"З Росії зараз майже нічого не можна імпортувати або майже нічого, що має військову мету", — сказав Вучич, передають журналісти. — "Не через росіян".

Нагадаємо, 2 лютого президент Хорватії Зоран Миланович заявив на пресконференції, що Сербія має визнати Косово. На його думку, Сербія потребує змін — тільки так вона зможе приєднатися до Заходу. Миланович вважає, що країні необхідно відрегулювати відносини з Росією та визнати Косово, яке "не дає Росії спокою".

Також 18 січня стало відомо що відносини між Сербією та Росією погіршились через російсько-українську війну. Президент Олександр Вучич заявив, що він багато місяців не спілкувався з колегою Володимиром Путіним. Війна вплинула на відносини країн, бо Сербія не підтримала дії РФ та наполягла на визнанні територіальної цілісності України. "Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна і це залишиться незмінним", — заявив сербський голова уряду.