Сербия планирует отказаться от российских самолетов МиГ и закупить французские, — СМИ

По словам президента Сербии, балканская страна планирует купить 12 французских самолетов Rafale из-за санкций, введенных против России.

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Президент Сербии Александар Вучич заявил на ярмарке вооружений IDEX в Абу-Даби, что планирует улучшить армию. Сербия стремится увеличить расходы на оборону и рассматривает французские самолеты взамен российским. Об этом стало известно из материала Bloomberg.

Сербия может потратить дополнительные €700 млн на модернизацию танков, 200 бронированных машин, боевые беспилотники и обеспечение конкурентоспособного жалованья новобранцам элитных подразделений.

Соглашение о приобретении французских самолетов из оборонного бюджета страны может обойтись в €3 млрд. Сербия может приобрести как минимум 12 Rafale, по словам главы правительства.

"Наша армия должна быть гораздо, гораздо сильнее", — сказал Вучич в прямом эфире, сообщает СМИ. — "Это важно для выживания Сербии, нам нужны сильные средства сдерживания".

Цена может быть высокой для страны, которая соблюдает военный нейтралитет и отказывается вводить санкции против России, утверждает иностранное издание. Однако Вучич пообещал, что увеличение оборонного бюджета не повлияет на ВВП Сербии.

Почему Сербия отказывается от российских МиГ?

Ранее Сербия полагалась на самолеты российского производства МиГ для противовоздушной обороны, однако санкции против России затрудняют ситуацию. После полномасштабного вторжения России приобретение запчастей для самолетов стало почти невозможным.

"Из России сейчас почти ничего нельзя импортировать или почти ничего, что имеет военную цель", — сказал Вучич, передают журналисты. — "Не из-за россиян".

Напомним, 2 февраля президент Хорватии Зоран Миланович заявил на пресс-конференции, что Сербия должна признать Косово. По его мнению, Сербия нуждается в изменениях — только так она сможет присоединиться к Западу. Миланович считает, что стране необходимо отрегулировать отношения с Россией и признать Косово, которое "не дает России покоя".

Также 18 января стало известно, что отношения между Сербией и Россией ухудшились из-за российско-украинской войны. Президент Александр Вучич заявил, что много месяцев не общался с коллегой Владимиром Путиным. Война повлияла на отношения стран, потому что Сербия не поддержала действия РФ и настояла на признании территориальной целостности Украины. "Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина и это останется неизменным", — заявил сербский глава правительства.