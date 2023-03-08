Хочуть відкрити другий фронт: ПВК "Вагнер" спонсорує профашистські партії в Сербії, — аналітики

"Вагнерівці" не лише вербують сербів для війни проти України, а й активно спонсорують партії для розгойдування ситуації в країні та регіоні в цілому, зазначають у Jamestown Foundation.

Related video

Дії найманців ПВК "Вагнера" не обмежуються операціями в Африці та Україні. Вони також активно спонсорують профашистські організації у Сербії. Про це повідомляє дослідницький центр Jamestown Foundation.

Російські тіньові організації та найманці ПВК "Вагнер" вербують сербських "добровольців" для війни проти України, проте аналітики зазначають, що на цьому їхні дії не обмежуються. ПВК "Вагнер" було засновано у 2014 році, що цілком імовірно, може бути частиною плану РФ щодо створення нестабільності і проросійських мітингів за кордоном.

У Сербії діяльність "вагнерівців" пішла далі, ніж будь-де. Вони створили та підтримують праві екстремістські групи "Народний патруль" та "Російсько-сербський центр "Орли" для дестабілізації ситуації в країні. Зазначається, що їхні лідери Дам'ян Кнежевич та Олександр Лісов тісно пов'язані з ПВК "Вагнера" й поширюють російську пропаганду, працюючи над дестабілізацією Сербії. Президент країни Александр Вучич охарактеризував "Народний патруль" як "фашистську групу".

Зазначається, що Сербія намагається знайти баланс між відносинами із Заходом та РФ, тому присутність ультраправих організацій загрожує Белграду. Росія робить ставку на відкриття другого фронту в Європі. Дестабілізацію в Молдові, Болгарії та на Балканах варто розглядати в межах широких планів РФ.

Аналітики вважають, що США та ЄС потрібно не допустити відкриття другого фронту у війні РФ проти України. Джо Байден має вжити активніших дій для вирішення проблем у Косові.

Нагадаємо, 3 березня президент Вучич натякнув на те, що Сербія готова припинити підтримку РФ, у майбутньому державі потрібно буде зробити кілька важливих рішень.

1 березня Вучич заявив, що сербів, які воюють проти України, заарештують і покарають.